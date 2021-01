Documentaireserie De Wasstraat groot succes: 'Komen uit het hele land om de jongens te zien'

"Tientallen, honderden reacties per dag en heel veel mensen die speciaal naar Deventer komen om de jongens van De Wasstraat te zien." De reacties op de documentaireserie over Matz Carwash zijn stuk voor stuk lovend en enthousiast. "Bizar wat er allemaal op dit moment gebeurt", zegt directeur Martin Kniest.

De vijfdelige documentaireserie is sinds maandag te zien bij de NPO. De serie volgt de medewerkers van autowasstraat Matz Carwash in Deventer, waarvan de meeste medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het programma draait volgens de programmamakers over de 'strijd om erbij te horen'.

Bekende Nederlanders

De serie gooit inmiddels hoge ogen en de medewerkers zijn inmiddels Bekende Nederlanders aan het worden. "Er komen van heinde en verre mensen naar de wasstraat om met de jongens op de foto te gaan, we krijgen kaarten, taarten, het is niet normaal wat er gebeurt. We krijgen mensen vanuit het hele land die de jongens willen zien en hun auto laten wassen", vertelt Kniest.

"Ze worden ineens bekende Nederlanders en dat vergt toch wel wat", zegt Kniest over zijn medewerkers. "We hebben een team erachter zitten dat zorgt voor begeleiding, we hebben een mediapsycholoog, ik ben elke dag op de zaak om de jongens een hart onder de riem te steken en door te praten."

"We werken met een kwetsbare groep, jongens die duizend positieve berichten niet zien, maar één negatief bericht komt wel binnen. Daar ben ik heel erg mee bezig om dat goed te reguleren."

Menselijkheid

Hoe verklaart hij het succes? "Ik denk dat mensen wel even toe zijn aan menselijkheid en oprechtheid. We zijn natuurlijk heel erg met het coronaverhaal bezig, maar we willen ook wel even wat anders. Misschien zijn we toe aan een beetje warmte."

Ook de zender waar de serie te zien is draagt bij aan het succes, zegt Kniest. "Ik denk dat we bij de NPO op de juiste plek zitten, die zijn maatschappelijk verantwoord. En Human maakt ook alleen maar mooie, sociale dingen. Ik heb liever 500.000 kijkers waarvan 498.000 oprecht geïnteresseerd zijn, dan anderhalf miljoen kijkers waarvan een miljoen weg-zapt omdat ze niks te doen hebben."