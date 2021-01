Heracles-record voor Breukers, Twente uit sterk, PEC wil AZ-reeks stoppen

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Emmen – FC Twente

Het is pas de derde keer dat beide ploegen elkaar in Emmen ontmoeten. In 2008 won FC Twente een bekerwedstrijd met 5-0 en vorig jaar februari was de Drentse ploeg in de eerste competitieontmoeting de sterkste: 2-0.

Twente treft een ploeg in hoge nood: Emmen staat onderaan en is de enige ploeg in het betaalde voetbal die nog niet heeft gewonnen. De vijf punten van Emmen kwamen dus allemaal tot stand na remises en één daarvan was de uitwedstrijd tegen FC Twente. Václav Cerný maakte de Enschedese goal, Michael de Leeuw de gelijkmaker.

FC Twente doet het met dertien punten in zes uitwedstrijden uitstekend. Qua verliespunten is Twente in dat opzicht samen met Ajax en Feyenoord zelfs de best presterende ploeg in de eredivisie.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

PEC Zwolle – AZ

De laatste ontmoeting in Zwolle, december 2019, verloor PEC vrij kansloos met 3-0. Thuis winnen van AZ lukte PEC nu al vier keer op rij niet. Drie jaar geleden werd het 1-1 en toen had PEC alle kans op de zege, maar Bram van Polen knalde in de slotfase een penalty hoog over.

Zodoende dateert de laatste zege op eigen bodem alweer van 2015 toen Queensy Menig en Kingsley Ehizibue de Zwollenaren naar de 2-1 zege schoten.

Eerder dit seizoen slaagde PEC er wél in om een punt mee te nemen uit Alkmaar, 1-1. AZ stond al na ruim een kwartier met tien man na rood voor Calvin Stengs. Clint Leemans zette PEC op voorsprong, na rust maakte Myron Boadu gelijk.

AZ is sinds 1 maart al acht uitwedstrijden op rij ongeslagen en is de enige eredivisieploeg die dit seizoen buitenshuis nog niet heeft verloren.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

De laatste keer dat PEC Zwolle thuis van AZ won (Foto: Orange Pictures)

Heracles – Vitesse

Een prachtig clubrecord lonkt voor Tim Breukers. Hij kan zijn 263e eredivisiewedstrijd spelen en verdringt daarmee Kwame Quansah van de koppositie. Hij moet nog even om de huidige assistent-trainer René Kolmschot te verdringen, die 378 competitiewedstrijden speelde in de Eerste Divisie.

Breukers debuteerde ruim dertien jaar geleden met een invalbeurt bij Feyenoord. Als hij tussen 2012 en 2015 niet onder contract had gestaan bij FC Twente was hij nu akelig dicht in de buurt van het overall-record van Kolmschot geweest.

Heracles jaagt na de twee fraaie uitzeges bij FC Groningen en Heerenveen nu op een overwinning in eigen huis tegen het verrassend sterke Vitesse. Heracles won in Almelo maar twee keer dit seizoen, van ADO Den Haag en FC Utrecht.

Hoewel beide ploegen meer dan 100 jaar oud zijn troffen ze elkaar pas voor het eerst in 2005 in de eredivisie. Heracles won dat duel met 3-1. Sota Hirayama was destijds de grote man aan Almelose zijde; de Japanner kopte zelf de 1-0 binnen en bereidde de andere twee goals van Gert Jan Tamerus voor.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

Go Ahead Eagles – Top Oss

De nederlaag die Go Ahead in de laatste thuiswedstrijd leed tegen TOP Oss (november 2018, 0-1) was meteen de eerste. Sinds de eerste ontmoeting in Deventer in 1991 had Go Ahead nog nooit in De Adelaarshorst verloren van de Brabanders. Middenmoter TOP is bezig met een opmerkelijke serie door de laatste vijf duels allemaal te winnen.

Aftrap: vrijdag 21.00 uur

