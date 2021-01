Afl 11 | De Impact van de Tweede Golf: vaccineren en thuisonderwijs

Start coronavaccinatie

Vaccineren, dat onderwerp stak er deze week in het nieuws met kop en schouders bovenuit. Want eerder dan gepland zijn de eerste prikken al gezet. En vandaag werd bekend dat zorgpersoneel niet in de buurt naar een priklocatie kan, vanwege de drukte.

Ziekenhuisarts Jessica heeft haar tweede corona-inenting inmiddels gehad. Zij vertelt je waarom zij ervoor heeft gekozen om het wél te doen.

Thuisonderwijs

Daarnaast was het natuurlijk ook de eerste week na de kerstvakantie. Voor veel ouders een extra last, aangezien de kinderen weer onderwijs op afstand krijgen. Juf Nicolle laat het thuisonderwijs vanuit de leerkracht (met kinderen) zien.

Jaarwisseling

Het was in meerdere opzichten een vreemde jaarwisseling. Zo was er een algeheel vuurwerkverbod en mocht je oud en nieuw met hooguit twee gasten vieren. Maar de brandweer moest gewoon aan de bak. Veiligheidsregio IJsselland-directeur Arjan had nachtdienst en nam ons mee.

Corona-moe

Wijkverpleegkundige Jolanda raakt corona-moe. Ze merkt dat er in haar omgeving al veel verschillende meningen over het coronavirus zijn en dat zet haar steeds aan het denken. Ze heeft daardoor veel vragen.

Daarnaast is er een cliënt in de laatste fase van zijn leven beland. Ook dat gaat Jolanda niet in de koude kleren zitten.

