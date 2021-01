"Heel verontrustend dat dit gebeurt in een land dat vrijheid voorop heeft staan"

Anka Jacobs uit Borne, die jaren in Amerika woonde en werkte, volgt de ontwikkelingen in dat land op de voet (Foto: RTV Oost)

Anka Jacobs is verbijsterd over de crisis in Amerika, haar tweede thuis

Of ze geslapen heeft vannacht? Nauwelijks eigenlijk. En niet omdat ze de slaap niet kon vatten, maar omdat ze alles wat er daar in Washington gebeurde, wilde volgen. Lange tijd woonde en werkte ze zelf in Amerika, ze maakte er zelfs deel uit van het campagneteam van president Barack Obama. "Ik dacht op een gegeven moment: 'ik moet naar bed toe' maar het was drie uur en toen begonnen ze weer met stemmen tellen. Ik kijk het af, ik heb een paar uur geslapen."

En toen ze weer wakker werd, ging direct weer alle aandacht naar Amerika. "Toen waren ze met de laatste staten bezig."

Boos, bozer, bozer

Als ze terugdenkt aan de uren daarvoor, aan de beelden van de bestorming van Capitol Hill wordt ze vooral 'heel verdrietig'. "Dat dit kan gebeuren en dan trek je ook een parallel naar wat er hier ook onder bruist", zegt ze verwijzend naar Nederland. "Er is hier ook een gevoel van wij tegen zij. Trump heeft dat natuurlijk enorm aangemoedigd. Alleen al het feit dat hij gisteren een rally gaat houden is zo waanzinnig idioot en gek. Dat er zo veel mensen op de been komen, want ze zijn boos, en bozer en bozer gemaakt."

Jacobs ziet vanuit Nederland hoe mensen in Amerika nu tegen elkaar worden uitgespeeld. "Ik heb al eens eerder gezegd dat ik bang was voor een burgeroorlog en dat leek toen heel idioot." Haar familie vroeg haar toen hoe ze er op kwam. "Wacht maar af zei ik toen."

'Enough'

Anka Jacobs hoopt dat alsnog het besluit wordt genomen om Trump af te zetten als president. Dat kan door een beroep te doen op het 25-ste amendement van de grondwet. De vicepresident en kabinetsleden kunnen besluiten dat Trump niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. Ze moeten dan een schriftelijke verklaring naar de leiders van het Congres sturen. Pence zou dan de waarnemend president worden. "Wat ik mooi vond is dat de meeste senatoren die Trump nog steunden, hebben gezegd: 'Enough'."

Is het Amerika van nu nog het Amerika waarin Jacobs woonde en werkte, nog niet eens zo heel lang geleden? "Jawel", zegt ze. "Maar wel met een onderliggende spanning. Toen ik er de laatste keer was, zat je in kamp Trump of in een ander kamp, maar je had echt die hele fanatieke mensen die alleen daar maar over wilden praten. En wij buitenlanders vonden Trump toch maar waardeloos." Ze ziet bij vrienden in Amerika veel verdeeldheid. "Ik snap ze niet en zij snappen mij niet."

Verdeeld

Jacobs moet het allemaal nog even laten landen, zo ongekend is het. "Hoe Biden dit over twee weken moet gaan oplossen is voor haar ook nog een grote vraag. Het land is zo verdeeld, het lijkt een onmogelijke opgave om de neuzen weer enigszins dezelfde kant op te krijgen. "Dat ze achter het bureau van Nancy Pelosi (voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, red.) gingen zitten", kijkt ze dan weer terug op gisteravond.

Of de rust gaat terugkeren? Jacobs weet het niet. "Het is het begin van iets heel ergs of het einde van een periode. Hoe ga je om met de mensen die er van overtuigd zijn dat ze gelijk hebben", zegt verwijzend naar mensen die bijvoorbeeld in complottheorieën geloven, ook in Nederland. "Ik vind dat doodeng."

Beter slapen

De televisie zal vandaag het grootste deel van de dag weer aan staan om alles wat in Amerika gebeurt op de voet te volgen. Slapen zal ze waarschijnlijk wel beter doen. "Dat zal ook wel moeten. Ik moet de hele dag werken, morgen. Ik hou het heel strak in de gaten maar dat zou ik ook doen als het hier in Nederland was. Heel verontrustend dat dit gebeurt in een land dat vrijheid voorop heeft staan."