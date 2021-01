Houdt de beschermde muis woningbouw nog tegen?

Het is een piepklein muisje, de veldspitsmuis. Tjerja Knaken woont naast het terrein waar de woningen gebouwd moeten worden en ontfermt zich al jaren over deze bijzondere muis. "Volgens de Wet natuurbescherming had de veldspitsmuis op een rustige manier verjaagd moeten worden naar een ander gebied. In de brief van de provincie staat letterlijk dat het terrein handmatig ongeschikt gemaakt moet worden voor deze twee muizensoorten. En dat is niet gebeurd."

Gekke diertjes

Toen hij de veldspitsmuis voor het eerst in zijn tuin zag, wist Knaken niet wat het was. "Ik dacht dat het buitenaardse wezentjes waren", grapt hij. "Het bleek een heel nest te zijn. Ik kreeg het telefoonnummer van bioloog Ger Snaak. Hij doet al meer dan achttien jaar onderzoek naar deze muis en hij wist mij er alles over te vertellen."

Snaak heeft zo'n 120.000 muizenschedeltjes uit braakballen van uilen gepulkt. Met een pincet verwijdert hij elk haartje en determineert vervolgens de schedel. "Hoogstens anderhalf procent van de schedels is van de veldspitsmuis. Dat toont aan dat hij met uitsterven bedreigd wordt. En dat wordt vooral veroorzaakt door de mens die iets wil bouwen."

Rustig verhuizen

Snaak legt uit dat de muis meestal geen kans krijgt om te ontsnappen. "Wanneer een muis in paniek is, duikt hij in het dichtstbijzijnde holletje. Wanneer grote machines de grond doen trillen, vlucht de muis dus niet naar een ander terrein. Maar wanneer je zijn leefgebied handmatig ongeschikt maakt, gaat hij vanzelf op zoek naar een betere plek."

De provincie stelt in haar brief dat ze gaan handhaven. Maar Knaken vindt de boete die de grondeigenaren krijgen een lachertje. "2.500 euro. Dat is toch niks voor projectontwikkelaars! Als op deze manier bedreigde diersoorten beschermd worden, dan kunnen we net zo goed stoppen met de hele natuurbescherming en het hele land volbouwen." Knaken gaat de manier waarop er met deze muis omgegaan wordt aanvechten bij de Raad van State.