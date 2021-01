IJsverenigingen merken terugloop aantal leden, ook met vorst op komst

Hij pakt er een document bij met veel rood gemarkeerde jaren. André Bouma, voorzitter van de Goorse IJsclub, is enigszins teleurgesteld. "Kijk, hier zie je dat we nu al drie jaar op rij niet hebben kunnen schaatsen op onze baan. Als het er dit jaar ook niet van gaat komen, heeft de Goorse IJsclub een nieuw negatief record in handen. Nooit eerder kwam het voor dat er vier jaar op rij niet geschaatst kon worden in de Twentse gemeente.

'Al het werk voor niets'

Dat is niet alleen teleurstellend nieuws, het heeft ook veel gevolgen. "Ten eerste merken we nu al een terugloop van het aantal donateurs. Zij kopen iedere winter een seizoenkaart, waarmee ze kunnen schaatsen als er ijs ligt. Maar nu er steeds minder vaak ijs ligt, zijn ze een stuk terughoudender."

We hebben een grote groep vaste leden, die WVF een warm hart toedragen. Rudy van Keulen, bestuurslid IJsvereniging WVF.

"Het gevolg is dat onze clubkas langzamerhand leeg raakt", vervolgt Bouma. "Het derde probleem is dat vrijwilligers steeds minder enthousiast worden. Zij werken het hele jaar aan de perfecte baan, maar als het dan niet voldoende gaat vriezen, hebben ze al dat werk voor niets gedaan."

We gingen op bezoek bij de Goorse IJsclub en IJsvereniging WVF in Zwolle. (Tekst gaat verder onder de video)

Eén van die vrijwilligers is Arie Zweers. Al meer dan veertig jaar is hij het hoofd techniek en onderhoud in Goor. De pompen instellen, het grasmaaien en het terrein schoonmaken. Het zijn zomaar wat taken die hij jarenlang uitvoert, maar steeds vaker zonder 'beloning'. "Tja. Vandaag borstel ik de stoep, maar ik had natuurlijk veel liever het ijs geborsteld."

"Wat mij motiveert? Het is een vereniging van algemeen belang voor de stad, ik wil dat iedereen kan schaatsen. Ik stop er voorlopig niet mee, hoor!"

Optimisme in Zwolle

In Zwolle, bij IJsvereniging WVF, zien ze het wat minder somber in. Bestuurslid Rudy van Keulen begrijpt de zorgen van de Goorse voorzitter Bouma, maar vreest niet voor het voortbestaan bij zijn vereniging. "Ook hier hebben we een terugloop qua aantal leden, maar niet dusdanig dat we ons zorgen moeten maken. We hebben een grote groep vaste leden, die WVF een warm hart toedragen."

Indirect is de toekomst van onze ijsclub in gevaar. André Bouma, voorzitter Goorse IJsclub

Het optimisme heerst in Zwolle, want Van Keulen gelooft in ijs dit jaar. "We gaan er ieder jaar vanuit dat het er weer komt. Eén van onze oudere bestuursleden heeft ooit nog de Elfstedentocht geschaatst. We vragen elk jaar aan hem: 'Wanneer komt 'ie weer een keer?' Dan is zijn antwoord altijd: 'Luister goed, dat moment komt steeds dichterbij.' Dat zelfde geldt ook voor het ijs hier."

'Kinderen leren minder vaak schaatsen'

Droge zomers en warme winters, het zijn de gevolgen van de klimaatverandering. Van Keulen lachend: "Nee, dat gooit absoluut geen roet in het eten. Stel je voor dat de Zwolse tulp, de kievitsbloem, één jaar niet bloeit. Dan moet je er ook niet vanuit gaan dat ie nooit meer bloeit. Dus we blijven altijd vertrouwen houden dat de ijsperiode er ooit weer komt."

De positieve uitspraken in Zwolle stellen de voorzitter in Goor nog niet gerust. Bouma ziet een ander probleem. "Kinderen leren schaatsen door, als het winter is, met je houtjes of andere schaatsen naar buiten te gaan en het in de natuur te leren. Met een stoel voor je, of papa en mama die je vasthouden. Als er steeds minder vaak natuurijs ligt en er dus ook minder natuurtochten zijn, leren kinderen ook steeds minder vaak goed te schaatsen."

"Indirect is de toekomst van onze ijsverenging, en van een aantal anderen, in gevaar", sluit Bouma af.

De kans op winterse weersomstandigheden wordt langzaam groter. Dat kunnen we zeggen op basis van de berekeningen van de weercomputers voor de lange termijn. Na donderdag is de kans groot dat er een langere periode met vorst komt. Waarschijnlijk blijft het beperkt tot lichte vorst, dat wil zeggen minimumtemperaturen tussen 0 en -5°C. Zodra het kouder wordt dan -5°C spreken we van matige vorst, maar de kans daarop lijkt nog niet groot te zijn.