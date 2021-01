Raad van State zet vraagtekens bij plannen natuurbegraafplaats Twekkelo

De Raad van State heeft veel vraagtekens gezet bij het bestemmingsplan voor een natuurbegraafplaats bij Twekkelo. De begraafplaats moet op landgoed Christinalust komen, maar het landgoed ligt binnen het Natuur Netwerk Nederland en daar mag alleen bij uitzondering bebouwing komen. Voor de Raad is het de vraag of die uitzondering wel kan worden toegepast.

De natuurbegraafplaats wordt ontwikkeld door Natuurbegraven Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten.

De Vereniging Behoud Twekkelo en de eigenaren van het naastgelegen landgoed Het Stroot vinden dat de natuurbegraafplaats de natuur teveel aantast. De advocate van de gemeente spreekt dat tegen. Volgens haar wordt de natuur op het landgoed per saldo beter. "Een groot deel van het landgoed bestaat uit productiebos. Daar zit al weinig natuurwaarde. De natuur gaat er echt op vooruit."

Twijfels bij de Raad

Toch lijkt het erop dat de gemeente de gevolgen voor de natuur heeft onderschat. Er is wel gekeken naar negatieve effecten tijdens de aanlegfase van de begraafplaats. "Maar ik zie in de natuurtoets niet het effect van het gebruik van de begraafplaats", stelde een van de staatsraden. Het landgoed zal intensiever worden gebruikt dan nu. Er komt een ceremoniegebouw, een parkeerterrein en het aantal paden op het landgoed wordt fors uitgebreid.

De Raad constateerde ook dat de regels van het plan niet allemaal even helder zijn. Daardoor is het lastig te bepalen welke bomen moeten worden gekapt en hoeveel dat er zijn. Verder is het gebruik van het ceremoniegebouw niet hard geregeld in de planregels.

"Het kan ook ruimte geven voor een levensbeschouwelijke ceremonie zonder begrafenis", aldus de staatsraad. Maar volgens de advocate van de gemeente is het gebruik van het gebouw apart geregeld. "Het zal geen yogacentrum worden, maar is gekoppeld aan begrafenissen."

Sloop

Het ceremoniegebouw moet worden afgebroken als alle negenduizend graven zijn uitgegeven. Dat zal waarschijnlijk over ongeveer veertig jaar het geval zijn. Natuurbegraven Nederland is tot sloop van het gebouw verplicht, stelt de advocate van de gemeente. Daarna blijft de begraafplaats een natuurterrein.

Net als de Raad zijn de bezwaarmakers ook niet gerustgesteld. "Het Natuur Netwerk Nederland is niet bedoeld voor bebouwing", klaagde een van de eigenaren van landgoed Het Stroot. "De natuurtoets van de gemeente is heel selectief geweest. De zoogdieren zijn vergeten." Juist die zoogdieren maken gebruik van een ecoduct vlakbij landgoed Christinalust.

Politiek spel

De woordvoerder van Behoud Twekkelo wees de Raad op het ontbreken van een compensatieplan. De natuur in dit gebied moet worden gecompenseerd door de bouw van het ceremoniegebouw en de parkeerplaatsen. Dat de provincie akkoord is gegaan met dit plan zegt hem niets. "Dat is een politiek spel."

De Raad doet binnen enkele maanden uitspraak.