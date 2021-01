Ook dit jaar geen paasvuurcompetitie in Holten

Het gebeurt zelden dat er geen paasvuren worden aangestoken. Het gebeurde in 2001 tijdens de MKZ-uitbraak. En recent in 2019 vanwege de droogte, waardoor de maximale inhoud van de boakes gelimiteerd werd. Vorig jaar moesten de boakebouwers ook eerder stoppen met bouwen en werden de boakes vroegtijdig in de brand gestoken vanwege de coronacrisis.

Het is dus dit jaar voor de derde keer op rij dat er geen wedstrijd is. "Ik geloof niet dat dit het einde van een traditie is. Ik weet vrijwel zeker dat de boakebouwers hier in de toekomst nog mee door willen gaan", zegt Bert van Eijk, voorzitter van de paasvuurcommissie.

Traditie gaat niet verloren

Willian Beldman van paasvuur De Beuseberg beaamt dat. "Ik mis het op pad gaan met de jongens wel. Dat we hiermee een traditie verloren laten gaan zal niet snel gebeuren", zegt Beldman.

Ook in Dijkerhoek zijn ze erg teleurgesteld. "We doen elk jaar ons best om als eerste te eindigen. De tweede plek is voor ons als verliezen. Als je dan twee jaar niet kunt winnen is dat jammer van de moeite", zegt Arjan Veneklaas van paasvuur Dijkerhoek.

Onderhoud bossen

Volgens Veneklaas is het niet alleen zo dat het jammer is dat het feest niet door kan gaan. "We snoeien ook een hoop hout in de bossen voor Staatsbosbeheer en plegen onderhoud. Dat gebeurt nu ook niet. Snoeiafval wordt nu op eigen erf verbrand", zegt Veneklaas.

Ook de aanwas van onderop loopt een deuk op. "Normaal gesproken lopen de kinderen al van een jaar of tien mee en groeien zo mee naar een volwaardige boakebouwer. Dat missen we nu al een jaar of drie. Dus dat gat moeten we wel zien te vullen", zegt Veneklaas.

Kampvuurtje

Ook al bestaat de traditie van de paasvuurcompetitie al meer dan vijftig jaar, de laatste jaren staat het fenomeen meer en meer in de belangstelling. En dan met name de record-boakes rondom Holten komen dan steevast in beeld. Helaas zullen dit jaar de paasdagen erg rustig verlopen en missen ze in Holten weer een feestje.

"Om nog een groot vuur te bouwen, daar zijn we al veel te laat mee. Ik denk dat, wanneer corona het toelaat, we hier en daar misschien wat kleinere kampvuurtjes kunnen laten branden. De gemeente kennende komen we daar wel uit", zegt William Beldman tot slot.