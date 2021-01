De havens van Port of Zwolle worden in de toekomst groter én belangrijker

Naar de havens in deze regio wordt van alles vervoerd. Het gaat daarbij niet alleen om bulktransporten, zoals veevoer en brandstoffen, maar ook om de overslag van containers. Port of Zwolle heeft een goede aansluiting met de zeehavens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Belangrijk daarbij is dat er vanuit deze havens bulktransporten worden georganiseerd. En dat gebeurt steeds vaker.

Zeehaven

Over de toekomst van de havens in regio Zwolle is Jeroen van den Ende, directeur van Port of Zwolle, optimistisch. De verwachting is dat in 2026 de Kornwerderzand-sluis in de Afsluitdijk zo'n elf meter breder is geworden. Daardoor wordt het mogelijk om grotere zeeschepen verder landinwaarts aan de laten meren. Port of Zwolle wordt dan als het ware een zeehaven.

Regio Deal

Het havenbedrijf maakt ook deel uit van de Regio Deal. In deze deal hebben gemeenten in de Regio Zwolle afspraken gemaakt met het Rijk over het toekomstbestendig maken van de economie en de arbeidsmarkt.

Goed bereikbare havens zorgen ervoor dat bedrijven die afhankelijk zijn van grote transporten meer mogelijkheden krijgen om te groeien. Voorbeelden daarvan zijn Wehkamp en DHL die steeds vaker containers met goederen per schip laten vervoeren.

Werkgelegenheid

Wat de werkgelegenheid betreft zijn er ongeveer 2.700 mensen werkzaam in de havens of de directe omgeving daarvan. Exacte cijfers kon Van den Ende op dit moment nog niet noemen.

De verwachting is dat de komende jaren er flink wat banen bijkomen. Als bijvoorbeeld het transport per containers toeneemt zijn er ook meer vrachtwagenchauffeurs nodig die de containers vanaf de vrachtschepen naar de bedrijven brengen en andersom.

Goederentreinen

Ook het verzorgingsgebied van de regionale havens wordt groter. Het gebied betreft nu een groot deel van Oost-Nederland tot aan de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen toe. Groeimogelijkheden ziet Van den Ende onder meer in een overslag van containers op goederentreinen.

Er loopt een onderzoek naar de haalbaarheid van een spoorterminal bij één van de havens. Vooral wanneer er grotere zeeschepen in havens van Port of Zwolle kunnen komen, zal het interessant zijn om goederen per spoor verder te kunnen vervoeren.

Toekomst

De regiohavens zijn niet rendabel. De havengelden die worden betaald zijn lang niet genoeg om alle kosten te dekken. Port of Zwolle krijgt daarom geld van onder meer de drie gemeenten en de provincies Drenthe en Overijssel.

Afgelopen maandag was er in Zwolle een raadsvergadering met als enige onderwerp Port of Zwolle. Via een online verbinding konden fractievoorzitters van de Zwolse partijen vragen stellen aan Van den Ende. Uit de reacties van de fractievoorzitters blijkt dat ze positief zijn over de haven in Zwolle en de samenwerking met de havens van Meppel en Kampen. Er wordt een toekomstvisie geschreven voor de periode tot aan 2035. Dat verslag is bijna klaar. De gemeenteraden van de drie betrokken gemeenten zullen zich daar over buigen.