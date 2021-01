Twente duikt dieper in de cijfers: waarom is de regio zo'n coronabrandhaard?

De Veiligheidsregio Twente en GGD Twente gaan grondiger onderzoek doen naar de coronacijfers, om daarmee een mogelijke verklaring te vinden voor de hoge besmettingscijfers in de regio. Twente behoort al langere tijd tot de regio's met de hoogste besmettingscijfers van Nederland. "We hebben wel het idee dat besmettingen vooral achter de voordeur gebeuren", zegt de veiligheidsregio.

Overbelaste ziekenhuizen, de reguliere zorg die nagenoeg is afgeschaald en een besmettingspercentage dat in een week tijd niet gedaald is. Corona woekert nog volop door de Twentse samenleving, zien de GGD Twente en de Veiligheidsregio Twente.

Verklaring voor hoge cijfers

Al langere tijd worstelen de instanties met de hamvraag: waarom ligt het aantal coronabesmettingen in Twente nog steeds zo hoog? Anders dan in de Randstad, waar relatief veel meer kantoorbanen zijn, kunnen simpelweg niet alle Twentenaren thuis werken. Maar het aantal besmettingen op de werkvloer draagt niet bij aan de hoge coronacijfers, stelt de GGD Twente.

Ook de scholen, die vanwege de lockdown nu op slot zitten, zorgen niet voor een 'coronabrandhaard', ziet de gezondheidsdienst.

Besmettingen achter de voordeur

De Twentse instanties vermoeden dat vooral het noaberschap en de hechte familiebanden in de regio bijdragen aan de hoge besmettingscijfers.

"Het gevoel is wel dat het te maken heeft met het feit dat we het in Twente heel moeilijk vinden om niet bij vrienden of familie op bezoek te gaan. En dat zou toch echt anders moeten", zegt Patrick Welman, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. "De meeste besmettingen vinden vooral achter de voordeur plaats."

Uitgebreid onderzoek

Om die redenatie te kunnen staven, gaan de Twentse GGD en Veiligheidsregio de komende weken nader onderzoek doen. Daarbij wordt van alles uit de kast getrokken.

"We proberen meer duiding te krijgen met het bron- en contactonderzoek, in de gesprekken die we voeren en ook op basis van de informatie die we al hebben", zegt Welman, doelend op onder meer het coronadashboard. Daarin verzamelt de GGD Twente allerlei informatie, zoals welke leeftijdsgroepen het vaakst positief testen op corona.

Samantha Dinsbach van de GGD Twente: "We hebben nu zo'n hoge besmettingsgraad in Twente en daardoor is de weg terug ook vele malen langer. Dat komt omdat het virus zo breed onder de samenleving verspreid is."

Coronabrandhaard in Tubbergen

Afgelopen najaar was de gemeente Tubbergen een 'coronabrandhaard'. Volgens burgemeester Wilmien Haverkamp was dat te wijten aan de aard van haar gemeente.

"Wij denken dat het te maken heeft met het noaberschap in onze gemeenschap en het sterke verenigingsleven. Het elkaar ontmoeten, dat hoort bij onze gemeente en dat is wat ons nu juist nekt", zei ze eerder.