CBS: Relatief hoge oversterfte in Overijssel in tweede coronagolf

De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met juni 2020 is de doodsoorzaak wel bekend.

Relatieve oversterfte week 39 tot en met week 52 in 2020 (Foto: CBS)

In de tweede golf, vanaf week 39 tot en met week 52, overleden tot nu toe 27.100 80-plussers, 18 procent meer dan verwacht in deze periode. Onder 65- tot 80-jarigen stierven ook 18 procent meer mensen dan verwacht. Onder mensen jonger dan 65 jaar overleden in de tweede golf tot nu toe bijna 5 procent meer mensen.