Wijkagent Peter krijgt prijs voor zijn bijzondere werk: “Ik heb een meisje bevrijd uit een sekte”

Het bureau van Peter staat vol met bloemen en ook zijn prijs, een blauw hart in een glazen bol, staat te blinken in het kantoor. Het was een grote verrassing voor hem dat hij won. “Ik had het totaal niet verwacht, ik wist dat ik kans maakte, maar die andere elf genomineerden zijn ook allemaal toppers.”

Urk of Tubbergen is groot verschil

Peter heeft niet zijn hele carrière in Tubbergen gewerkt. “Ik moest een aantal jaar naar Urk, maar ik was blij dat ik weer terug kon”, vertelt hij lachend. Hij is trots op zijn gemeente Tubbergen.

Zijn oorkonde heeft hij te danken aan zijn eigenschap om out of the box te denken. “Ook ben ik actief op sociale media en ik heb een aantal zaken in mijn loopbaan gedaan die nogal in het oog sprongen”, zegt hij.

Hannelore bevrijd uit sekte

Daarmee bedoelt hij zijn inspanningen in de zaak rondom de sekte Gemeente Gods in Velddriel. Het meisje Hannelore zat daar vanaf haar derde in en werd door Peter bevrijd op haar vijftiende. “Dat is heel bijzonder, ze zat in Cyprus en ik heb haar uit die sekte gehaald.

Tegenwoordig hebben de twee nog veel contact en er werd onlangs ook nog een boek geschreven over het leven van Hannelore door Frank Krake. “Ik wilde het eerst zelf schrijven, maar Frank kon dat veel beter dan ik”, aldus Peter.

De politie helpt overal

Verder is hij ook erg trots op zijn project waarbij hij ouderen bewuster maakt dat ze met een spreek luister verbinding ook in noodgevallen op de knop kunnen drukken. Volgens hem gebruiken mensen zo’n knop alleen wanneer ze vallen.

De prijs van Peter krijgt een mooi plekje in zijn woning. Naast zijn bokaal van de ME.