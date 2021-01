Komt de iconische stoomtrein tussen Haaksbergen en Boekelo nog terug? "Situatie is ernstig"

Al dik vijftig jaar pendelen de stoomtreinen tussen Boekelo en Haaksbergen. "Van dat geld restaureren en onderhouden we de treinen", legt Boon uit. "Een museum als dit moet het hebben van die rijdagen. De financiële situatie is ernstig."

Zo'n 150 vrijwilligers houden het museum op de been. "De leeftijden lopen uiteen van 16 tot 85 jaar. Allemaal mensen met een passie voor treinen en het spoor." En waar passie is, is ook onenigheid. Over de Engelse of Duitse school, bijvoorbeeld.





'Elk eigen schroeven'

"Dat is best een heftige strijd", zegt Boon met een knipoog. "Beide landen zijn pioniers als het gaat om stoomtreinen. Maar welke techniek is de beste? Daar is veel discussie over binnen Museum Buurtspoorweg. We hebben zelfs een Duitse en een Engelse kast, met elk eigen schroeven."

"Dit museum draait sinds 1967 op passie", zegt Boon. Het team zal er alles aan doen om ondanks corona overeind te blijven, en heeft een crowdfundactie opgezet om de financiële klap op te vangen. "We hopen op 4 april weer gewoon te kunnen rijden. Maar of het kan, dat blijft spannend."

Andere Overijsselse musea

Bij het Speelgoedmuseum in Deventer hebben ze hetzelfde probleem. "We hebben afgelopen jaar wat hulp gehad van het Kickstart Cultuurfonds", zegt woordvoerder Eelco Versteeg. "Maar voor dit jaar is dat nog onzeker. We leven echt toe naar 19 januari, maar het ziet er nu naar uit dat het nog wel even gaat duren voordat we open kunnen."



Ook het Memory Museum in Nijverdal wordt hard getroffen door de coronacrisis, aldus de net aangetreden voorzitter Henk Morsink. "Het is voor ons extra pijnlijk omdat we sinds 2019 flink hebben uitgebreid. We zaten op 15.000 bezoekers per jaar, maar wilden in 2020 naar 50.000 bezoekers stijgen. Dat is niet gelukt door corona, waardoor de inkomsten fors tegenvielen."