Go Ahead Eagles vraagt om uitstel van duel tegen TOP Oss vanwege corona en blessures

Afgelopen dinsdag miste Kees van Wonderen al elf spelers vanwege corona. Doelman Mitchel Michaelis, die de positief geteste Jay Gorter verving, raakte geblesseerd en daardoor moest jongeling Shawn Veldhuis de laatste minuten het doel verdedigen. Derde doelman Alessio Budel is daarnaast al langer geblesseerd. Michaelis heeft een bovenbeenblessure en is daardoor waarschijnlijk enkele maanden uitgeschakeld.

Belang van de spelers

"We hebben in korte tijd veel wedstrijden, dus voor de spelers is er veel zware belasting in korte tijd. Daarom zijn we in gesprek met de KNVB om de wedstrijd op een later tijdstip te kunnen spelen", legt trainer Kees van Wonderen uit. "We respecteren de afspraken die gemaakt zijn. Je kijkt uiteindelijk naar het belang van de spelers in dit geval. Ga je spelers nu teveel in een situatie brengen waarin het vragen is om problemen? Dat wil je eigenlijk niet. Het is aan de KNVB om er toestemming voor te geven."

Niet gewend veel te spelen

"We hebben natuurlijk ook een aantal spelers die afgelopen dinsdag hebben gespeeld, die nu morgen weer zouden gaan spelen, die niet gewend zijn om veel wedstrijden te spelen. We zijn er ook nog een weekje tussenuit geweest in verband met kerst. Dus dat moet je ook meenemen. Het voorbeeld van Mitchel Michaelis, die geblesseerd raakt omdat hij niet goed belastbaar is, wil je niet bij meer spelers", aldus de trainer.

Corboz mag weg

Maël Corboz mag overigens vertrekken bij Go Ahead. Vorig jaar was hij nog basisspeler, maar dit jaar komt hij tot minder minuten. De club heeft wel aangegeven dat er een transfersom voor hem betaald moet worden.

RTV Oost

Als de wedstrijd 'gewoon' doorgaat, begint hij morgen om 21.00 uur en is live te volgen op Radio Oost en online.