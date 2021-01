Boek over Facebookplatform 'Almelo er was eens' (Foto: Caner Mert)

“Het is een community Almeloërs voor Almelo en veel verder gaat 'Almelo er was eens' ook niet komen”, vertelt Martinus van Lies over de door hem opgerichte Facebookgroep 'Almelo er was eens.' Martinus woonde in Tilburg en miste de connectie met zijn stad Almelo. In 2018 richtte hij daarom de groep op om met vrienden foto’s en verhalen over het Almelo van toen te delen. Inmiddels heeft de groep meer dan 15.000 leden waarvan een deel niet meer in Almelo of Nederland woont.

“'Almelo er was eens' is niet alleen een Facebookgroep, maar ook een community”, vertelt Martinus. Hij heeft samen met schrijvers Kimberley Scheve en Kirstin Rozema een boek gemaakt van het Facebookplatform. Martinus kwam op het idee om een boek te maken nadat hij had ontdekt dat Kirstin een lid was in de groep. “Het boek is eigenlijk een bundel van iets wat al jaren loopt, uitgewerkt op papier. Samen met dertig bekende en onbekende mensen uit Almelo hebben wij van een Facebookgroep een boek gemaakt."

Prachtige stranden

Ook zijn er discussies in de groep. “Je hoeft maar een post te plaatsten van het nieuwe gemeentehuis en de voor-en tegenstanders zitten meteen in de reacties”, vertelt Kirstin. Zij vindt het nieuwe gemeentehuis wel mooi. Maar wat haar echt raakt zijn de verhalen van mensen die niet meer in Almelo wonen. “Er zijn leden die aan prachtige stranden wonen in warme landen. Ik vind het mooi hoe ze terugdenken aan Almelo en het is mooi dat de stad voor altijd in hun hart zit.

Martinus zegt dat het in de groep nooit gaat over dingen buiten Almelo. “Veel verder gaat de groep nooit komen. Als er iets wordt gepost wat niet over Almelo gaat, zelfs als het maar een klein stukje over de gemeentegrens is, dan stromen de reacties vol met dit is geen Almelo.”

Meer positief dan negatief

Al veertig jaar woont Karel Kots niet meer in Almelo maar in Noorwegen en door de groep kan hij zien hoe het met zijn stad gaat. Ook vindt hij het leuke dat de groep één van de weinige groepen is waar meer positieve posten en reacties zijn dan negatieve.

Paul Seugling woont sinds 1975 in Zweden. De oud Almeloër is lid omdat hij graag de foto’s en verhalen van het oude Almelo bekijkt: “Ik heb er een gedeelte van mijn jeugd gewoond en vind het heel leuk om dan de foto’s en verhalen van het Almelo van toen te zien.”