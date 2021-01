Wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen TOP Oss verplaatst naar zondagavond

De wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen TOP Oss van vanavond is verplaatst naar zondagavond kwart over acht. De Deventer club had dat verzoek bij de KNVB neergelegd vanwege elf coronagevallen en daarnaast ook nog enkele blessures.

Afgelopen dinsdag miste de ploeg van trainer Kees van Wonderen al een elftal spelers tegen Jong PSV en in dat duel viel ook nog eens reservedoelman Mitchel Michaelis uit. Omdat derde doelman Alessio Budel ook nog eens geblesseerd is, moest de pas 19-jarige Shawn Veldhuis het doel verdedigen.

Tien spelers over

Algemeen directeur Jan Willem van Dop over de aanvraag van de verplaatsing: "Voor vanavond hadden we in feite tien eerste selectiespelers over. Plus één doelman uit de Onder-21, die met een trainingsachterstand kampt doordat de Onder-21 niet volledig mag trainen. Dus hiermee haalden we de volgens de regels vereiste dertien beschikbare spelers niet."

Niet gewend veel te spelen

"We hebben natuurlijk ook een aantal spelers die afgelopen dinsdag hebben gespeeld, die nu weer zouden gaan spelen, die niet gewend zijn om veel wedstrijden te spelen. We zijn er ook nog een weekje tussenuit geweest in verband met kerst. Dus dat moet je ook meenemen. Het voorbeeld van Mitchel Michaelis, die geblesseerd raakt omdat hij niet goed belastbaar is, wil je niet bij meer spelers", aldus trainer Kees van Wonderen gisteren voor onze camera.

Twee dagen maken verschil

De KNVB en TOP Oss wilden meewerken en daar is Van Dop erg blij mee: "Voor de voortgang van de competitie is gekozen om de wedstrijd nog wel in deze speelronde te spelen, maar dus op zondag. Die twee dagen maken al een heel verschil. Ik denk daarom dat je kunt spreken van een gulden middenweg".

RTV Oost

Het duel is zondagavond uiteraard ook te beluisteren op Radio Oost en te volgen op onze online kanalen.