PEC Zwolle presenteert Misidjan: "Belangrijk zijn voor het team en mezelf laten zien"

Het contract bij 1. FC Nürnberg is ontbonden en hij tekende voor een half jaar in Zwolle. "Toen ik via mijn zaakwaarnemer vernam dat PEC Zwolle interesse in mij toonde, is het balletje snel gaan rollen", zegt Misidjan.

"Ik heb direct open kaart gespeeld. Ik vind op dit moment namelijk maar twee dingen belangrijk en dat is belangrijk zijn voor het team en mezelf laten zien. Voor elke nieuwkomer geldt dat hij zich eerst moet bewijzen op de trainingen. Daar ga ik vanaf het eerste moment dan ook hard mijn best voor doen."

Gepokt en gemazeld

Technisch manager Mike Willems over de nieuwkomer: "Virgil is een hele rappe vleugelspeler die zowel op de linker- als rechtervleugel uit de voeten kan en de verdedigers zijn wil kan opleggen. Hij is vroeg vertrokken uit Nederland, maar inmiddels gepokt en gemazeld. Virgil is het type speler waar wij naar op zoek waren. Zijn intrinsieke motivatie om voor PEC Zwolle te komen spelen, siert hem daarnaast ook. Ik hoop dat hij snel zijn draai vindt en van waarde gaat zijn voor het team."