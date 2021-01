Duizend gratis warmtefoto's voor huiseigenaren Hof van Twente

Vandaag valt er bij duizend huiseigenaren in de gemeente Hof van Twente een brief op de mat met de aanbieding om een gratis warmtefoto van de voorgevel te laten maken. Met die foto is precies te zien waar er warmte uit het huis lekt en kunnen er maatregelen genomen worden.

Nog voor de brief op de mat valt hebben tweehonderd inwoners van de gemeente al een verzoek ingediend. "De aanvragen komen uit de hele gemeente, van woonboerderijen tot appartementen. De actie is nu al een succes", zegt Marianne Hutten namens de gemeente.

Eenvoudige maatregelen

Het doel van de actie is om te kijken of het zin heeft met eenvoudige maatregelen je huis te isoleren. "Bijvoorbeeld met tochtstrips of radiatorfolie. Hiervoor hebben inwoners de mogelijkheid om via de actie 'Poen voor groen' in een online winkel materiaal aan te schaffen. Met de kassabon kun je dan tot 50 euro terugkrijgen op je aankoop", legt Hutten uit.

Huiseigenaren kunnen tot 21 januari een aanvraag indienen voor een warmtefoto. De brieven worden vandaag bezorgd in de wijken Rupertserf, Schoppenstee, Hooijerinkses, SintAnnabrink, Vogelweiden en Vossenbrink en De Braak. In deze wijken staan relatief veel vergelijkbare huizen uit de bouwperiode 1920 tot en met 1982; dit is de bouwperiode waar de meeste isolatiewinst te halen valt en waar goed een warmtefoto van te maken is.

Warmtefoto met adviesrapport

Eind januari gaat een speciaal bedrijf op pad om de foto's te maken. Huiseigenaren kunnen soms direct advies krijgen en krijgen een rapport thuisgestuurd. Op de vraag of er ook een scan voor huurders gemaakt wordt, moet de gemeente helaas 'nee' verkopen.

"Deze actie wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Maar wij hopen dat er wegens dit succes snel een vervolg komt en er een nieuwe pot met geld beschikbaar komt. Dan kunnen we wellicht ook iets voor huurders doen", zegt Hutten.

De actie 'Poen voor groen' wordt ook aangeboden in de gemeenten Almelo, Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo en Twenterand.