Twents zorgpersoneel moet tot verontwaardiging naar Zwolle of Apeldoorn voor coronavaccin

Nog geen drie dagen nadat de eerste vaccinatie is gezet, blijkt de priklocatie op het terrein van de UT al tot februari vol te zitten. Verplegend personeel uit Twente moet voor de prik ruim twee keer een uur rijden om zich te laten vaccineren in Zwolle of Apeldoorn. “Ik woon op tien minuten rijden van de UT, maar ik moet een uur rijden naar Zwolle.”

De eerste mogelijkheid was 4 februari in Zwolle

Toen Margo Beuvink, verzorgende IG, een brief van haar werkgever kreeg dat ze zich kon laten vaccineren, heeft ze direct gebeld. Maar het was niet makkelijk om een afspraak te maken. Vier keer belde ze in totaal. Eén keer werd er opgehangen omdat de lijn te druk was, twee keer heeft ze het na een half uur in de wacht te hebben staan opgegeven, pas de vierde keer was het raak. “Toen kreeg ik te horen dat Enschede vol zat. De eerste mogelijkheid was 4 februari in Zwolle.”

Twee uur rijden voor een prik

Dit betekent dat Beuvink, die in Lonneker woont, in plaats van een kwartier naar Enschede ruim een uur naar Zwolle moet rijden voor een vaccinatie. Drie weken later mag ze de rit nog een keer maken voor de tweede prik. Zij is niet de enige die doorverwezen werd: “Ik hoorde van mijn collega’s dat zij naar Apeldoorn konden.”

De drempel om zich te laten vaccineren wordt zo hoog voor Beuvink. “Ik krijg de kilometers weliswaar vergoed van mijn werkgever, maar het is natuurlijk een verspilling van tijd en geld. Ik vroeg ook nog aan de telefoon of ze me dan niet voor maart in Enschede konden inplannen, maar dat kon niet. Bellen als er een plekje vrij komt doen ze ook niet.”

Beuvink laat tot nu toe de afspraak voor 4 februari staan, maar ze probeert het over een week nog een keer. “Misschien dat er dan wel plek is in Enschede. Dan annuleer ik mijn afspraak in Zwolle.”



Volgende week weer bellen

Ook Ylva Leuftink uit Hengelo gaat volgende week weer bellen om een nieuwe afspraak te maken. Leuftink werkt op een afdeling met dementerende ouderen. De Hengelose kan op 29 januari haar vaccin toegediend krijgen in Zwolle. "Op advies van de GGD bel ik volgende week weer. Ze zeiden dat ze dan misschien meer wisten over de plekken of dat er door uitval een plek vrij is gekomen." Leuftink hoopt in Enschede terecht te kunnen, als dat betekent dat ze langer moet wachten op een vaccin neemt ze dat voor lief.

GGD Twente

De GGD Twente is verantwoordelijk voor het vaccineren van het Twentse verplegend personeel. De organisatie heeft nog niet gereageerd op de situatie. Een woordvoerster is aan het uitzoeken waarom mensen vele kilometers moeten rijden voor een vaccinatie. Het zou te maken kunnen hebben met het aantal vaccinaties dat beschikbaar is voor de priklocatie in Enschede. De vaccinaties worden over het hele land verspreid via een landelijke verdeelsleutel.