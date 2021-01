Zwolse pabo doet mee aan proef, student kiest direct voor werken met jongere of oudere kinderen

Pabo-studsent Niels de Roo is nog maar net begonnen met de opleiding. Hij kon direct kiezen of hij zich wil specialiseren in de onder- of de bovenbouw: "Vanuit mijn werk hiervoor als klassenassistent wist ik al dat ik meer energie krijg van werken met wat oudere kinderen. Ik heb niks tegen kleuters, maar daar moet je toch een ander soort geduld voor hebben. Ik vind het fijn om te kunnen sparren en dat gaat met jonge kinderen toch minder."

"Meer keus, meer studenten"

De pabo van Viaa in Zwolle is als eerste in het land gestart met de splitsing tussen boven- en onderbouw aan het begin van de opleiding. De studenten die nu meedoen hadden zich al aangemeld voordat ze wisten dat ze konden kiezen.

Viaa in Zwolle (Foto: RTV Oost)

Docent Marja Bosma van Viaa verwacht wel dat die keuzemogelijkheid meer studenten over de streep zal trekken om naar de pabo te komen: "Als je er tegenop ziet om te werken met oudere leerlingen, of juist met kleuters, kan dat toch een reden zijn om je niet aan te melden. Wanneer je al weet dat je beter op je plek bent bij een bepaalde doelgroep, en daar kan je ook gelijk mee aan het werk, dan denk ik zeker dat dat wat gaat opleveren voor studenten."

Breed inzetbaar

De pabostudenten die meedoen aan de proef en zich al vroeg specialiseren mogen nog steeds wel in de andere groepen lesgeven. Ze krijgen straks een gewoon pabodiploma, maar zijn al wel beter voorbereid op het werken met de doelgroep van hun keuze.

Of de keuzemogelijkheid ook specifiek jongens over de streep trekt om voor het onderwijs te kiezen kan Viaa nog niet zeggen. Bij deze pabo is het aantal jongens al jaren stabiel. en met een derde mannelijke studenten boven het landelijk gemiddelde.