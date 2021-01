Ook GGD in Zwolle verwijst zorgpersoneel door, onvoldoende vaccins in Overijssel om alle afspraken in te plannen

Alle 6.636 vaccins die de GGD Twente vanuit het landelijke verdelingssysteem kreeg zijn 'gereserveerd'. Pas over enkele weken komen er nieuwe vaccins beschikbaar.

Een woordvoerster van de GGD Twente bevestigt dat een afspraak maken bij de priklocatie op het terrein van de universiteit in Twente niet meer mogelijk is. "De tijdslots voor deze locatie zijn inderdaad vol."

6.636 vaccins

Alle 6.636 vaccins die de GGD Twente in de eerste bevoorradingsronde heeft gekregen zijn 'op naam gezet'. "Eigenlijk is dat heel goed nieuws", zegt ze. "Het betekent dat mensen zich in groten getale aanmelden om zich te laten vaccineren."

De priklocatie op het terrein van de Universiteit Twente is al tot februari vol (Foto: RTV Oost)

Keerzijde van succes

De keerzijde van dit succes is dat verplegend personeel elders terecht moet voor een prik. Dat betekent in veel gevallen dat ze kilometers verder moeten rijden naar vaccinatielocaties in Zwolle of Apeldoorn.

"Wij moeten wachten op nieuwe vaccins die we vanuit de landelijke organisatie krijgen. Het gaat nog wel enkele weken duren voordat er nieuwe vaccins beschikbaar komen."

Ook Zwolle zit vol

Ook in Zwolle is er zoveel belangstelling voor de vaccinaties, dat de GDD daar voor de eerste paar weken vol zit. Er zijn onvoldoende vaccins om nog meer afspraken in te kunnen plannen.

Manager Margreet Algera: "De eerste badge vaccins die we hebben ontvangen, gaat al op aan alle afspraken die nu zijn ingepland. We zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Het is op dit moment echt verdeling van de schaarste."