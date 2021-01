FC Twente zonder nieuwkomer Abass en aanvoerder Brama tegen FC Emmen

Abass heeft nog geen werkvergunning en is ook nog onzeker voor het duel met Ajax van donderdag. Brama heeft een lichte spierblessure. Hoe lang hij uit de roulatie is, is nog niet bekend. Trainer Ron Jans is op zijn hoede voor FC Emmen, ondanks dat het de hekkensluiter is. "Ze staan onderaan, maar we hebben in de oefenperiode grote problemen tegen ze gehad, met name in de eerste helft. We hebben in de competitie gelijkgespeeld. Daar had meer ingezeten, maar we hebben het ook een periode moeilijk gehad. Emmen heeft gewoon een goede ploeg. Alleen dat hebben ze niet laten zien in de eerste helft van het seizoen, dus die zijn erop gebrand."

Wind van gisteren

Na de goede eerste seizoenshelft wordt er door voetballiefhebbers anders tegen FC Twente aangekeken, maar Jans tempert de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft. "Zoals mijn vriend Hans Nijland altijd zei: Met de wind van gisteren kun je vandaag niet zeilen. En de laatste wedstrijd was ook één van onze slechtste. Dus wat dat betreft heeft het wel bewezen dat wij altijd honderd procent scherp en fit moeten zijn om tot goed spel en een goed resultaat te komen. Dat is het belangrijkste."