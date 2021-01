Noodopvang van scholen vol: “Er zijn flinke uitdagingen”

Tijdens deze lockdown is het drukker bij de noodopvang op scholen dan bij de vorige lockdown. “We zien een verdubbeling in aanvragen”, zegt bestuurder Ralf Dwars van de stichting Brigantijn met scholen in Borne, Hengelo en Hof van Twente.

Hij ziet bij alle achttien scholen van de stichting hetzelfde beeld. Het is drukker. Dat maakt het volgens Dwars steeds moeilijker om kwalitatief goed online onderwijs te bieden. “We zetten onze collega’s in voor de noodopvang, het is moeilijk om dat met de lessen te combineren.”

Ook de PO-Raad krijgt signalen dat het “onmogelijke” bijna is bereikt. “We merken dat er een veel groter beroep wordt gedaan op de noodopvang dan in het voorjaar. We schatten in dat 25 tot 40 procent van de leerlingen in de noodopvang zit”, aldus woordvoerder Claudia Verhoeven.

Verlenging lockdown steeds dichterbij

Bij stichting VCO Oost Nederland met veertien scholen ziet voorzitter Andries Mulder hetzelfde. Hij schat in dat zo’n tien tot twintig procent van de leerlingen gebruik maakt van de opvang, terwijl dat in het voorjaar zeker onder de tien procent lag. En dat is lastig, want net als bij stichting Brigantijn is de capaciteit beperkt.

Bij beide stichtingen verwachten ze dat de lockdown verlengd zal worden. “Het is voor iedereen alle hens aan dek”, aldus Mulder.