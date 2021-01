Heracles wil breken met traditionele nieuwjaarsdip

Een oorzaak kan trainer Frank Wormuth nog altijd niet aanwijzen. "We hebben alles geprobeerd: wel op trainingskamp en niet op trainingskamp. Een lange voorbereiding en een korte voorbereiding. Ik heb geen idee waarom het gebeurt", aldus de Duitse coach. "Maar het is niet alleen een probleem in mijn periode bij Heracles; de vorige trainer, John Stegeman, had het ook al."

Eén zege in januari

De cijfers geven Wormuth gelijk: sinds 2015 speelde Heracles zestien officiële wedstrijden in de maand januari. Daarvan werd er slechts één gewonnen. Twaalf wedstrijden werden verloren.

Hoe kan Heracles een nieuwe dip in januari voorkomen? "Met overwinningen", lacht Wormuth. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want Heracles trapt af tegen Vitesse, dat met Feyenoord de derde plaats in de eredivisie deelt.

Optimistisch

"Ik denk dat we beter tegen Vitesse kunnen beginnen dan tegen FC Emmen", meent de immer optimistische Duitser. "Tegen Vitesse kúnnen we winnen en tegen Emmen móeten we winnen. Dus dan kunnen we ons daar op voorbereiden." Wormuth doelt op de wedstrijd van komende dinsdag, als de ploeg uit Drenthe naar Erve Asito komt.

Heracles sloot 2020 af met twee uitzeges, tegen Heerenveen en Groningen. Het elftal dat in de laatste wedstrijd aan de aftrap stond, begint ook tegen Vitesse. Dat houdt in dat Mats Knoester op de bank moet beginnen. Middenvelder Teun Bijleveld (niet wedstrijdfit) ontbreekt in de selectie.

Live op Radio Oost

De wedstrijd tegen Vitesse begint om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost en onze online kanalen.