Stegeman kijkt vol vertrouwen uit naar laatste maanden bij PEC Zwolle: "Het is zeker niet uitzingen, we willen gewoon presteren"

"We hebben het er kort over gehad in de groep en toen zij we door gegaan." Als een verrassing kwam het besluit van de club niet voor Stegeman. Zeker gezien het negatieve sentiment van de laatste maanden. "Of ik opgelucht ben? Euhm, ik heb het hier prima naar mijn zin. Maar het kan dat de wegen scheiden tussen een trainer en een club", vervolgt Stegeman.

De nieuwe grasmat bij PEC Zwolle is voorlopig nog geen succes (Foto: Orange Pictures)

Grasmat

Naast Stegeman was ook de grasmat een heikel thema de afgelopen weken in Zwolle. "Ze hebben er echt keihard aan gewerkt. De veiligheid van de spelers staat voorop. Maar we hopen het nu te hebben opgelost met een stukje hybride wat is toegevoegd. Maar nu is het probleem dat het veld wat plat is. Dus we moeten veel gaan zingen", grapt Stegeman.

De nieuwe aanwinst Misidjan is nog niet aanwezig (Foto: PEC Zwolle Media)

Misidjan

Tegen AZ mist Stegeman Slobodan Tedic. De Servische spits is teruggekeerd naar zijn geboorteland om daar te herstellen van zijn klaplong. Dat gaat nog maanden duren, is de verwachting. Ook Virgil Misidjan is nog niet bij de wedstrijdselectie. De kersverse buitenspeler is bij zijn familie, omdat hij vader wordt in deze dagen.

De Oosttribune

