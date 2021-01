Maël Corboz van Go Ahead Eagles naar Duitse Derde Liga

Maël Corboz is per direct vertrokken bij Go Ahead Eagles. De Franse Amerikaan gaat aan de slag bij SC Verl in de Duitse Derde Liga.

Corboz speelde anderhalf jaar in Deventer. Hij speelde in totaal 39 competitiewedstrijden en scoorde daarin vijf keer. Vorig jaar was hij veelvuldig basisspeler, dit jaar kwam hij niet echt in de plannen van trainer Kees van Wonderen voor. Hij is dan ook content met zijn overstap "Ik ben blij met mijn transfer naar SC Verl, maar zal zeker met een goed gevoel terugdenken aan Deventer en Go Ahead Eagles. Het is een mooie club, waar fijne mensen werken, spelen en – onder normale omstandigheden – op de tribune te vinden zijn. Ik wens jullie allemaal alle succes toe in de rest van het seizoen en daarna."