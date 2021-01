Gezocht: Vrijwilligers om landgoed De Oldenhof in Vollenhove in stand te houden

"Clara Sloet, de laatste barones die op dit landgoed gewoond heeft, is in 2011 verhuisd naar een klein appartement. Qua leeftijd was het voor haar niet haalbaar om hier te blijven. Sindsdien is het landgoed volledig in beheer gekomen van de bijbehorende stichting", aldus beheerder Aart Jan Troost.

Toekomst-proof

"Inmiddels zijn we met zijn allen, bestuur, bewoners en vrijwilligers, zover dat het gehele landgoed klaargemaakt kan worden voor de toekomst. We zijn een gezond landgoed en kunnen een mooie slag maken. Maar, dan hebben we wel handjes nodig. Vrijwilligers die ons letterlijk willen helpen bouwen!", aldus Troost.

Wij zoeken jou!

"Dus ben jij enthousiast over bovenstaande, heb je nog een beetje vrije tijd over én werk je graag in een gezellig team? Meld je dan als vrijwilliger van Landgoed De Oldenhof via onze website, www.landgoedoldenhof.nl. Tot gauw."