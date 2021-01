Heracles-record voor Breukers, maar aan René Kolmschot kan hij nog niet tippen

De teller van Kolmschot bleef bij zijn afscheid in 2003 steken op 378 competitiewedstrijden, allemaal in de Eerste Divisie. Vooral dat laatste gegeven steekt nog weleens bij Kolmschot. "Dat voelt wel als een gemis, ja. Heerenveen toonde serieuze belangstelling en het gerucht ging zelfs dat Ajax me volgde. Maar altijd was er wel iets. Ik had toen een rijschool die ik niet wilde opgeven en ik raakte ook eens zwaar geblesseerd."

Rudy Degenaar

Aan zijn beginperiode kleeft een wrange bijsmaak. Hij moest Rudy Degenaar vervangen die verongelukte bij de SLM-vliegtuigramp in 1989. "Rudy en ik gingen veel met elkaar om. Hij had een vriendin uit Saasveld, het dorp waar ik vandaan kom en nog steeds woon. Zijn graf is ook in Saasveld. Daar had ik in het begin veel moeite mee."

Tim Breukers

Kolmschot (51) is zijn hele professionele voetballeven aan Heracles verbonden gebleven, na zijn actieve carrière werd hij assistent-trainer en dat is hij nog steeds. In die functie maakte hij ook kennis met Tim Breukers. "Ik ging hem destijds scouten bij Quick ’20. Hij heeft een beresterke mentaliteit. Elke nieuwe trainer wil hem vervangen, maar na een paar wedstrijden staat Tim er gewoon weer in. Hij blijft maar gaan in een wedstrijd. Echt een no-nonsense speler. Buiten het veld is hij dat trouwens ook."

Tim Breukers speelt zijn 263e wedstrijd voor Heracles (Foto: ANP )

FC Twente

Als Breukers tussen 2012 en 2015 niet voor FC Twente had gespeeld was hij nu akelig dicht in de buurt gekomen van het record van Komschot. "Dus gelukkig dat hij toen die overstap heeft gemaakt”, lacht Kolmschot. "Maar ik zie hem echt als een Heraclied. Bij mij is het nooit van een transfer gekomen, hij heeft het wel geprobeerd. Twente was toen echt een stap hoger, daar kun je alleen maar respect voor hebben."