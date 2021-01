Oppassen op de Overijsselse wegen vanochtend: code oranje voor gladheid

Wie vanochtend de weg op gaat in onze provincie moet rekening houden met mist en gladheid door ijzel. Het KNMI kondigde vanochtend code oranje eerst af voor Overijssel, Drenthe en Friesland en voegde daar later nog vier provincies aan toe.

Door brede opklaringen is het flink afgekoeld. In onze provincie heeft het zo'n drie graden gevroren. Automobilisten die vroeg op pad gingen ontkwamen niet aan de ruitenkrabber. Door deze lage temperaturen en de regen van de afgelopen tijd is het lokaal glad. Vooral op binnenwegen, maar ook op bruggen en viaducten kan het verraderlijk glad zijn. De gladheid is in de loop van de ochtend afgenomen: om half elf is code oranje omgezet naar code geel.

Ongevallen

De politie meldt dat er vanochtend, als gevolg van de gladheid, meerdere ongevallen hebben plaatsgevonden in Overijssel en waarschuwt weggebruikers. Zo ging het onder meer mis in Rouveen, waar een automobilist de macht over het stuur verloor. Hij bleef ongedeerd, maar dat kon van zijn auto niet gezegd worden (foto).

In Holten is een vrouw met haar mountainbike onderuit gegaan op een glad wegdeel. Tussen de parallelweg Rijssenseweg en de N350 ontstond een klein ijsbaantje. Ze heeft mogelijk haar heup gebroken en is naar het ziekenhuis in Almelo gebracht. Even verderop in Holten gingen nog eens twee mountainbikers onderuit.

Mistig

Afgelopen nacht is ook de mist ontstaan. Deze kan ineens opdoemen, wat verraderlijk is in het verkeer. Het kan op sommige wegen zorgen voor een zicht van minder dan 200 meter. Ook de mist zal in de loop van de ochtend weer verdwijnen.