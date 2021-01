Commissaris van de Koning Heidema in nieuwjaarstoespraak: "Den Haag moet kracht van Overijssel erkennen"

Waar Heidema zijn toespraak normaalgesproken houdt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie, is dat dit jaar uiteraard anders. In zijn woonkamer sprak hij voor de camera's van RTV Oost de provincie toe. Hij blikte terug op 2020 en kon daarbij niet om het coronavirus heen. "Iedereen heeft een eigen persoonlijk verhaal. Soms kon ik, of de provincie, een helpende hand bieden. Maar in deze tijd is ook een luisterend oor van heel grote waarde."

Heidema looft daarnaast de veerkrachtigheid van vele Overijsselaars. "In tijden waarin dat niet zo vanzelfsprekend is. Ik ben dankbaar voor alle mensen die zich inzetten om onze samenleving draaiende te houden. En trots op de vele initiatieven die ontstaan om elkaar te helpen. Deze tijd laat echt de veerkracht van onze samenleving zien. Het Overijsselse noaberschap ten voeten uit."

Klimaat

Verder gaat de commissaris uitgebreid in op de opwarming van de aarde, de CO2-uitstoot en de rol van Overijssel daarin. "De komende jaren willen we als provincie (..) verder op zoek naar antwoorden en zorgen voor de nodige verandering. We hebben al goede eerste stappen gezet. Het provinciale busvervoer is sinds enkele weken nog comfortabeler, maar vooral ook geheel elektrisch. In Twente en West-Overijssel zijn we met gemeenten en inwoners op zoek naar plekken en manieren om duurzame energie op te wekken."

Het verminderen van de stikstofuitstoot wordt volgens Heidema per gebied aangepakt. Nieuwe manieren van denken en leven bieden kansen, denkt hij. "We kunnen onze jongeren opleiden met het vakmanschap waar morgen vraag naar is. En het biedt kansen voor een circulaire landbouw die een eerlijke prijs krijgt voor haar mooie producten en die wordt gewaardeerd voor haar rol als beheerder van ons prachtige buitengebied."

'Kijk meer naar Oost-Nederland'

Daarbij doet hij een oproep aan de landelijke bestuurders. "Het wordt tijd dat het Rijk voor deze opgaven meer naar Oost-Nederland kijkt. We kunnen Nederland slimmer benutten. Hier in Overijssel hebben we de ruimte voor ondernemen en het realiseren van extra woningen. We hebben de kennisinstellingen, de ondernemers, de vakmensen en de brains, waardoor we in Overijssel een forse bijdrage kunnen leveren aan het aanpakken van de grote opgaven waar we in Nederland voor staan."



"Den Haag moet meer de kracht van ons landdeel en de provincie erkennen", sluit Heidema af. "Schouder aan schouder met ons optrekken en investeren. Dat biedt kansen voor iedereen. Wij staan er klaar voor."