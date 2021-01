RTV Oost-presentator Geert Sprick stopt met radioprogramma vanwege gezondheidsredenen

De afgelopen weken moesten luisteraars de presentator al missen. Hij werd vervangen door Bas Treffers, hij zal dat de komende tijd ook blijven doen. Geert blijft nog wel te horen tijdens het radioprogramma Even Uitblazen op de zondagavond.

Gezondheid

Ongeveer drie jaar geleden kreeg Geert symptomen. "Ik kreeg problemen met kijken. Ik zag zeg maar twee horizonnen. Toen heb ik allerlei onderzoeken gehad. Dit najaar ben ik naar Nijmegen geweest voor onderzoeken en daar vertelden ze me dat ik lijd aan de neurologische aandoening ILOCA."

Het is een vrij zeldzame spierziekte die door nog onbekende oorzaak op latere leeftijd ontstaat en een verstoord bewegingspatroon veroorzaakt. "Het eerste waar bij mij die aansturing misging, is bij het kijken. Inmiddels heeft het zich ook ontwikkeld in de spraak. Nu gaat het woord praten bijvoorbeeld goed, maar soms zeg ik paten", legt Geert uit.

Hij lijkt door de aandoening soms dronken. "Het programma Ziezo Zaterdag is live en als ik dan halfdronken klink... Dat wil ik niet."

Trompet

Geert speelt al jaren trompet en was dirigent van het inmiddels opgeheven blaasorkest in Glanerbrug. Ondanks zijn ziekte blijft Geert trompet spelen. "Ik kan nog wat bladmuziek lezen, maar dat ligt aan het moment van de dag. Als ik mij goed voel, blaas ik thuis nog wel een beetje. Het is een soort van therapie. Dan kan ik even alles bewegen wat ik nog kan bewegen."

Hij presenteert naast Ziezo Zaterdag ook al 27 jaar het radioprogramma Even Uitblazen. Dat programma gaat over blaasmuziek. "Dat blijf ik nog wel presenteren. Als ik me daar een keer verbabbel dan kan dat, want dat programma wordt vaak opgenomen", besluit hij.