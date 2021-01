'Opstartproblemen' bij nieuwe elektrische bussen van Keolis, extra personeel ingezet

De nieuwe elektrische bussen van vervoersbedrijf Keolis hebben last van opstartproblemen. Chauffeurs van sommige bussen kunnen niet meer zien hoe vol de accu is en er zijn problemen met de verwarming. Er zijn al meerdere bussen stilgevallen. Alleen gisteren al moesten er vier worden weggesleept door een bergingsbedrijf. Keolis heeft extra bussen en technici ingezet om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Ongeveer een maand geleden startte Keolis met een nieuwe dienstregeling met 250 elektrische bussen in Overijssel en Gelderland. Door alle commotie het afgelopen jaar rondom de aanbestedingsprocedure waarbij het bedrijf gefraudeerd heeft, werd die heugelijke dag ingetogen gevierd.

Opstartproblemen

In onze provincie rijden de nieuwe bussen in de regio IJssel-Vecht. Keolis laat weten de problemen met de bussen vervelend te vinden. "We bevinden ons nog steeds in de beginperiode. Het is logisch en in de lijn der verwachting dat we tegen opstartproblemen aanlopen. We zijn hard bezig deze zo snel mogelijk te verhelpen", laat een woordvoerster weten.

De bussen hebben last van problemen met de verwarming en de accu. Over de problemen met de batterijen zegt de woordvoerster: "Voordat wij met de nieuwe bussen zijn gaan rijden hebben zij een tijd stilgestaan. Hierdoor kan er een verschil ontstaan tussen de werkelijke status van de lading van de batterij en wat er op het dashboard getoond wordt." Hoeveel bussen dit probleem hebben, is niet duidelijk.

Extra personeel

Keolis heeft extra personeel ingezet om de problemen zo snel mogelijk te kunnen verhelpen. Ook staan er extra bussen klaar, zodat reizigers zo min mogelijk last hebben van de uitval. "Achter de schermen wordt continue hard gewerkt om de opstartproblemen op te lossen en daar hebben wij het volste vertrouwen in."

Het bedrijf rijdt nog zeker twee jaar in de provincies Overijssel en Gelderland.