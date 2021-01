Lingeriezaak in Raalte bezorgt bestellingen per paard: "Leuker dan een bus van pakketbezorger"

Zaterdagmorgen ging het duo weer een aantal adressen af. Door de lockdown is de winkel in het centrum van Raalte gesloten, maar om klanten toch van hun lingerie en nachtmode te voorzien worden bestellingen gebracht.

Wie krijgt er nou een pakketje te paard?

Het idee om per paard bestellingen te bezorgen, ontstond spontaan. “Ik heb een paard en ga daar dagelijks heen. Toen er een bestelling van een klant kwam die bezorgd moest worden, het was in de buurt van de stal, dacht ik: waarom neem ik het niet mee?”, vertelt mede-eigenaresse Magda Meijer. “De klant reageerde heel spontaan en vond het heel leuk. Wie krijgt er nou een pakketje te paard bezorgd?”

Voor zowel Magda als haar paard heeft het bezorgen voordelen. “Normaal gesproken rij ik wedstrijden, maar die kunnen nu natuurlijk niet doorgaan. Het paard heeft wel zijn beweging nodig en dus heb ik het gecombineerd: het paard heeft bewogen, ik heb gesport, de bestelling is bezorgd en een lach op het gezicht van de klant.”

'Een buitenritje vindt hij veel leuker'

En volgens Magda geniet ook Kismo van het bezorgen: “Wij rijden natuurlijk vaak in de bak, maar een buitenritje vindt hij een stuk leuker.”

De lingeriezaak in Raalte is een familiebedrijf. Nu zijn de derde en de vierde generatie in de winkel actief. De moeder van Magda, Erika, vindt het prachtig wat haar dochter doet. “Onze voorouders deden het met een bakfiets. Ze gingen met een bakfiets naar de boer toe. En hoe mooi is het dat we nu, 101 jaar later, zelfs met een paard gaan?”

Magda en Kismo op weg naar Lemelerveld (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

'Leuker dan busje van postbezorging'

Ook de klanten die zaterdagmorgen bezocht werden, reageerden enthousiast op het bezoek van Kismo en Magda. “Dit is toch leuk? Veel leuker dan een busje van de postbezorger”, vertelt een vrouw die net een pakketje in ontvangst heeft genomen.

Ook in het buitengebied van Lemelerveld worden paard en amazone enthousiast ontvangen: “Heel leuk. Geweldig dat ze dit doen.”