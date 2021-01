FC Twente begint jaar met eenvoudige zege bij FC Emmen

Trainer Ron Jans besloot vanwege de fysieke gesteldheid geen risico te nemen met zijn topschutter Danilo. De Braziliaanse aanvaller vloog in de winterstop terug naar zijn geboorteland, testte bij terugkomst negatief, maar ging wel in quarantaine. Afgelopen donderdag stond Danilo pas weer op het trainingsveld, waardoor Jans ervoor koos om niet met hem te beginnen.

Driemaal

Gevolgen voor de productie van FC Twente had het echter niet. Ook zonder de goalgetter wisten de Enschedeërs het net te vinden. In de eerste helft maar liefst drie keer. Cerny, Menig en Bosch zorgden voor de treffers. Cerny en Bosch werden bediend door linksback Oosterwolde. Menig deed het op eigen houtje. Hij zag Telgenkamp te ver voor zijn doel staan en schoot de bal via de onderkant van de lat binnen achter de keeper uit Wierden.

Foutje Drommel

Na een uur spelen leek het nog even spannend te worden. Drommel ging zeldzaam in de fout, waarna Araujo met zijn hoofd voor de 1-3 zorgde. Maar daar bleef het bij wat betreft het verzet van de thuisploeg. Cerny maakte al snel aan alle Emmen-aspiraties een eind. De Tsjech speelde zichzelf vrij in het zestienmetergebied en loodste FC Twente met zijn tweede doelpunt van de avond definitief al vroeg in veilige haven.

Jans bracht vervolgens Danilo binnen de lijnen, maar de topscorer van de Eredivisie liet na zijn moyenne verder omhoog te stuwen. De drie punten zaten al lang en breed in de tas en het gaf Jans de ruimte om jongelingen als Van Leeuwen en Rots te brengen. Voor laatstgenoemde waren het zijn eerste officiële minuten in het shirt van FC Twente.

Medekoploper

Veel gebeurde er vervolgens niet meer in Emmen. FC Twente zegevierde zodoende voor de vijfde keer in een uitwedstrijd en is daardoor na vanavond samen met Ajax en Feyenoord medekoploper als het gaat om overwinningen op vreemde bodem. De Rotterdammers gaan morgen echter nog op bezoek bij Sparta.

FC Emmen - FC Twente 1-4

0-1 Cerny (16)

0-2 Menig (33)

0-3 Bosch (43)

1-3 Araujo (58)

1-4 Cerny (63)

Arbiter: Lindhout

Geel: Bosch

FC Emmen: Telgenkamp; Bijl, Araujo, Van Rhijn, Cavlan; Tibbling, Bernadou, Veendorp, Peña (Laursen/73); De Leeuw, Jansen (Avdijaj/73).

FC Twente: Drommel; Ebuehi (Markelo/89), Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde; Zerrouki, Roemeratoe, Bosch (Selahi/89); Cerny (Rots/79), Menig (Danilo/63), Ilic (Van Leeuwen/79).

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie en via deze link de statistieken van de spelers van FC Twente.