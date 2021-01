Clement bezorgt PEC Zwolle een knap punt tegen AZ

PEC Zwolle is goed uit de winterstop gekomen. Fris voetbal en een sterke eerste helft vormden de basis voor het gelijkspel tegen AZ. In het MACĀ³PARK stadion werd het 1-1. Pelle Clement tekende voor de enige treffer namens de ploeg van trainer John Stegeman.

PEC schoot uit de startblokken en kwam al binnen tien minuten op voorsprong via Clement. Als een volleerd goalgetter prikte de 'valse spits' raak in de verre hoek. Het was de opmaat voor een sterke eerste helft van Zwolse kant. PEC kwam amper in de problemen tegen AZ, dat na de openingstreffer van Clement wel op zoek ging naar de gelijkmaker, maar daarbij stuitte op een hecht collectief.

AZ sterker

Na de rust werd AZ echter sterker en sterker. De bezoekers kwamen steeds dichter bij de 1-1. PEC slaagde er zelden in de eigen helft te verlaten, maar kreeg zelf ook kansen. Invaller Nakayama was dicht bij de 2-0, maar moest zijn meerdere erkennen in AZ-goalie Bizot. Even later voorkwam captain Van Polen met een geweldige sliding ternauwernood dat Boadu in kansrijke positie vrij kon uithalen.

PEC houdt stand

Halverwege het tweede bedrijf werd het alsnog gelijk. Zetterer had geen antwoord op een geplaatst schot van afstand van Midtsjø. De gelijkmaker gaf AZ een boost. PEC kwam tien minuten voor het einde goed weg toen een knal van Koopmeiners op de lat uiteenspatte. De defensie van PEC hield in de slotfase echter stand en trok een punt over de streep.

PEC Zwolle - AZ 1-1

1-0 Clement (9)

1-1 Midtsjø (67)

Arbiter: Blom

Geel: Kersten



PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Paal; Saymak, Strieder (Nakayama/46), Huiberts (Drost/74); Reijnders, Clement (Leemans/82), Van Duinen

AZ: Bizot; Sugwara, Hatzidiakos, Martins Indi (Aboukhlal/60), Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, Reijnders; Stengs, Boadu, Karlsson (Druijff/85)

