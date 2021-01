Heracles Almelo start tweede seizoenshelft met thuisnederlaag tegen Vitesse

Heracles Almelo heeft de succesvolle afsluiting van 2020 geen passend vervolg kunnen geven in het nieuwe kalenderjaar. Tegen Vitesse wist de formatie van Frank Wormuth niet te verrassen en daardoor eindigde het duel in Erve Asito in 0-2.

Tim Breukers was vlak voor aanvang al de gevierde man bij Heracles Almelo, want de rechtsback stond op het wedstrijdformulier en verbrak daarmee het record van Kwame Quansah als Heracles-speler met de meeste eredivisiewedstrijden.

Pogingen van afstand

Heracles, dat met overwinningen op Heerenveen en Groningen een verrassend goed einde kende van 2020, startte aardig tegen Vitesse. Van der Water kreeg al snel de eerste mogelijkheid, maar zijn vlammende schot van randje zestien ging recht op Pasveer af. Enkele minuten later beproefde ook Vloet zijn geluk van afstand, ook dit keer stond Pasveer op zijn post.

Bero passeert Blaswich

Gaandeweg de eerste helft nam Vitesse het heft in handen en dat leverde een schietkans op voor Tannane, die van afstand Blaswich tot een uiterste redding dwong. Zeven minuten voor rust kwamen de Arnhemmers verdiend op voorsprong via middenvelder Bero. Een ietwat slappe inzet van de Slowaak verdween door een mêlee van Heracles-benen in het Almelose doel.

Azzaoui en Szöke

Ook na rust ontvlamde het duel niet echt en daardoor bleven de kansen schaars in Erve Asito. Halverwege de tweede helft had invaller Azzaoui een voorzet in huis op Szöke, die andere invaller, maar de lange spits kon zijn hoofd niet goed tegen de bal krijgen. Aan de andere kant kon Bero voor zijn tweede van de avond zorgen, alleen zijn poging miste precisie en ging naast.

Vitesse beslist wedstrijd

Vijf minuten later was het wel weer raak voor Bero, die koelbloedig afrondde na knap voorbereidend werk van de opkomende Dasa. Daardoor was het pleit definitief beslecht in Almelo en ging het eerste duel van 2021 verloren voor Heracles Almelo.

Heracles Almelo - Vitesse 0-2

0-1 Bero (38)

0-2 Bero (84)

Arbiter: Makkelie

Geel: Bruns, Bakis, Kiomourtzoglou, Lunding

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rente (Knoester/83), Pröpper, Quagliata; Schoofs (De la Torre/59), Vloet, Kiomourtzoglou; Van der Water (Lunding/87), Bakis (Szöke/59), Burgzorg (Azzaoui/59)

Vitesse: Pasveer; Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Bruns, Tannane (Vroegh/70), Bero; Darfalou (Buitink/70), Openda (Huisman/70).

