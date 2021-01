Bosch dolgelukkig met eerste treffer voor FC Twente: "Vaak lukte het net niet"

Voor Jesse Bosch was het een avond om nooit te vergeten. De middenvelder van FC Twente droeg met een treffer hoogstpersoonlijk bij aan de ruime overwinning op FC Emmen. De ploeg van trainer Ron Jans zegevierde eenvoudig in Drenthe: 1-4.

"Bij vlagen hebben we echt goed gespeeld en mooie dingen laten zien. Na de 0-1 kregen we meer grip. Dat gaf het team echt een boost", zegt Bosch na afloop van het duel op De Oude Meerdijk.

Gelukt

Voor Bosch was de 0-3 zijn eerste officiële treffer in dienst van FC Twente. "Een heerlijk gevoel. Met de trainer (Ron Jans, red.) heb ik het er vaak over dat ik heel veel in de zestien te vinden ben, maar vaak lukte het dan net niet. Nu is het eindelijk gelukt. Daar ben ik heel blij mee. Het was een mooie goal", vervolgt hij.

Niet klagen

FC Twente had bij rust al een marge van drie, maar liet in de tweede helft na flink aan het doelsaldo te werken. "We kregen heel veel ruimte voorin. Dat hadden we beter uit moeten spelen, maar we mogen niet klagen met vier goals. Het is een goede start, dit moeten we doorzetten."

Uitoverwinningen

Voor Bosch en zijn ploeggenoten was het alweer de vijfde zege op vreemde bodem. Samen met Ajax en Feyenoord gaat FC Twente aan kop als het gaat om uitoverwinningen. "In die duels doen we het goed en ik hoop dan ook dat we dit nog lang zo volhouden", aldus Bosch.