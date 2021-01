Recordhouder Breukers kijkt 'later' pas terug op mijlpaal: "Nu nog in de emotie van de nederlaag"

"Op zich doet het wel wat met me en ik denk dat later het besef meer komt", sprak de rechtsback bescheiden over zijn mijlpaal. "Nu zit je nog vol in de emotie van die wedstrijd en dat overheerst nog. Als ik later gestopt ben dan kijk ik terug op deze mijlpaal en dan zal ik trots zijn dat ik zoveel wedstrijden heb gespeeld voor deze club."

Frustrerend

"Het is balen dat je geen resultaat haalt hier", vervolgt hij. "Als je het eerste half uur ziet is het prima en krijg je een, twee behoorlijke kansen. Als je ziet hoe die eerste van hun erin gaat via twee personen van ons, dan is het heel frustrerend dat je met een achterstand de rust in gaat. Ik moet wel zeggen dat we op basis van de tweede helft niet daadkrachtig genoeg waren om wat af te dwingen. We kwamen niet echt in de problemen, maar het was niet het niveau dat we in het eerste half uur hebben laten zien."

Vitesse

Vitesse is volgens Breukers niet bepaald de favoriete tegenstander van Heracles. "Volgens mij hebben we altijd dit soort wedstrijden tegen Vitesse. Het is absoluut geen excuus, maar het is een hele vervelende tegenstander om tegen te spelen. Uiteindelijk moeten we zelf gewoon het verschil maken en dat hebben we nagelaten. Dat is zonde."