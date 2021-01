'Messi-rol' voor scorende Clement: "Die woorden durf ik niet in mijn mond te nemen"

"Ik heb er niet supervaak gespeeld, maar ik kreeg in de kleedkamer een compliment van Reza (Ghoochannejhad, red.). Het was een goede bal van Eliano (Reijnders, red.). Wat er daarna gebeurde was een beetje intuïtie", zegt Clement, die een soort Messi-rol kreeg van trainer John Stegeman. "Een beetje wel ja, maar die woorden durf ik niet in mijn mond te nemen", lacht hij. "Het is leuk om in deze rol in de spits te spelen. Ik kan er nog genoeg leren, maar ik vind het zeker niet erg om er te spelen."

Verrassing

Clement kreeg kort voor de wedstrijd te horen dat hij in de punt van de aanval zou staan. "Op de training kwam het langs, dat ging vrij aardig. Dan voel je dat het een optie is. Ik wist wel dat het idee er was, maar dat de trainer voor mij zou kiezen, zag ik niet aankomen."

Feliciteren

PEC hield mede dankzij een goede eerste helft een punt over aan het duel met AZ. "Je mag ons wel feliciteren met een punt. We moeten ook realistisch zijn, want AZ was over de gehele wedstrijd gezien gewoon de bovenliggende partij. Een groot compliment naar het hele team voor de manier waarop we verdedigd hebben. Dat hebben we uitstekend gedaan. We verdienen zeker een punt, dus daar hoort wel een felicitatie bij", aldus Clement.