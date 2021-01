Auto total loss, bestuurster komt met de schrik vrij

Van de auto is weinig meer over (Foto: News United/ Rens Hulman)

De vrouw reed vanuit de richting Deventer naar Bathmen en raakte in een flauwe bocht de macht over het stuur kwijt. De auto kwam vervolgens in de berm terecht en verdween in een sloot. Daar ramde de wagen een boom en sloeg over de kop.

Van de auto is vrijwel niets meer over, maar de bestuurster wist wonder boven wonder op eigen kracht uit de auto te klimmen.

Voorbijgangers zagen dat de weg bezaaid lag met brokstukken en gingen op onderzoek uit. Zij vonden de auto en de bestuurster uiteindelijk in de sloot. De vrouw is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.