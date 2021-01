Kunstwerk De Boog in Zwolle vernield

De vernieling werd vanmorgen door de wijkagent van Stadshagen op twitter gemeld. Op foto's is te zien dat het werk, dat bestaat uit een boog die over het fietspad het Twistvlietpad loopt, scheef over de weg hangt.

Volgens de wijkagent moet de vernieling ergens afgelopen nacht hebben plaatsgevonden. Hij roept de dader op zich te melden. Ook is de politie op zoek naar beelden van de vernieling.

Of het kunstwerk door vuurwerk beschadigd is geraakt, of dat er een voertuig tegenaan is gereden, is niet duidelijk.

De Boog al eerder beschadigd

De Boog is ontworpen door kunstenaar Thom Puckey en werd in 2001 in Italië gemaakt. Het stelt een stroomkabel voor die vanuit de grond, over het fietspad loopt. De Boog is daarbij onderdeel van een serie kunstwerken in de wijk Stadshagen en staat symbool voor de vernieuwing die het gebied heeft doorgemaakt.

In 2007 raakte het beeld ook al zwaar beschadigd toen er een auto tegenaan reed. Herstel bleek niet meer mogelijk en dus maakte Puckey het beeld opnieuw. In 2009 was het klaar en kon worden herplaatst.