Fred Rutten wil graag weer als trainer aan de slag: "Ik ga zeker nog een avontuur aan"

"Ik ga zeker nog een avontuur aan. Mijn voorkeur gaat uit naar het buitenland, om daar nog een mooi project te doen." Of dat in de buurt of bijvoorbeeld Australië is, maakt de oefenmeester niet uit, laat hij weten.

Naam minder genoemd

Rutten is al een tijdje uit beeld en merkt dat: "Als je een tijdje weg bent, dan verbloemt dat ook een beetje, gaat alles een beetje weg. Als je net uit de markt stapt en je bent net weg uit het vak, dan wordt je naam overal genoemd. Dat was de laatste jaren, nu is dat gewoon wat minder en dat is inherent aan dat je buiten schot bent."