Eurosped toont enorme veerkracht en verslaat Apollo 8 in ware thriller

Na het voorproefje van gisterenavond, was het vanmiddag de beurt aan die twee andere ploegen uit het Overijsselse damesvolleybal. Een lege Sporthal Het Punt vormde het decor voor het treffen tussen Eurosped en Apollo 8.

Voor de thuisploeg waren het de allereerste speelminuten van het seizoen in de eredivisie. Apollo 8 kwam in oktober van vorig jaar nog in actie, toen er met 3-1 werd gewonnen op bezoek bij Sliedrecht Sport.

Krachtsverschil

Van een voordeel wat betreft wedstrijdritme kon echter geen enkele sprake zijn, want er werd vanwege de coronamaatregelen bijna drie maanden niet gevolleybald. Het was echter wel Apollo 8 dat de eerste set naar zich toe trok.

De bezoeksters uit Borne sloegen al vroeg een gaatje en bouwden dit gestaag uit: 20-25. Eurosped had geen antwoord op het spel van Apollo 8, dat het krachtsverschil in de tweede set ook op het scorebord tentoonspreidde: 13-25.

Apollo 8 leek af te stevenen op een zege (Foto: Orange Pictures)

Ommekeer

Eurosped probeerde er het beste van te maken en pakte in het begin van de derde set een kleine voorsprong. Desondanks leek het op een driesetter uit te draaien, want Apollo 8 nam de leiding al vlug over. Ze vergaten het karwei echter te klaren, lieten Eurosped terug in de wedstrijd komen en zelfs derde set te pakken: 25-23. Het was de ommekeer in de wedstrijd, want ook de vierde set (25-18) ging naar de thuisploeg.

Zenuwslopend

Eurosped toonde veerkracht en leek vastberaden deze lijn in de beslissende vijfde set door te trekken. Maar het was Apollo 8 dat de vorm van de eerste twee sets hervond en zelfs vier matchpoints kreeg. Het klusje werd wederom niet geklaard. Eurosped overleefde en deed wat Apollo 8 niet lukte: 18-16.

Apollo 8 pakt ondanks de nederlaag wel de koppositie, met vier punten uit twee duels. Eurosped heeft na één duel de volle buit en staat vijfde.