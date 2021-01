Nachtmerrie voor Deventer meubelmaker Ivo Wewer: 'In één klap alles weg'

Wewer begon ongeveer drie jaar geleden een eenmanszaak, gespecialiseerd in beton, hout en epoxy. Hij werkt zestig uur in de week voor een bescheiden inkomen. "Het geld dat het oplevert, besteed je aan het broodnodige. De rest gaat allemaal weer in de zaak. Vorig jaar besloot ik al mijn oude gereedschap te vervangen."

'Had een mooi jaar moeten worden'

"Je wil wat opbouwen en ervoor zorgen dat je straks wél een fatsoenlijke boterham kan verdienen. 2021 had een mooi jaar moeten worden, waarin ik mijn vrouw vaker mee uit eten had willen nemen", vertelt Ivo.

Afgelopen vrijdag is die droom kapotgemaakt. "Ik wilde de bus opendoen met de afstandsbediening op de sleutel", blikt Wewer terug. "Maar de bus reageerde niet." Al snel ontdekte de meubelmaker het ingetikte raampje. "De grond zakte onder me weg. Ze hebben gewoon alles meegenomen. Ik wist niet waar ik het zoeken moest."

Jaar werk voor niets

Het gestolen gereedschap heeft Wewer betaald van het geld dat hij vorig jaar overhield. "Al het werk van vorig jaar is gewoon voor niets geweest." De vakman kan nu ook niet verder met zijn werk, omdat er speciaal gereedschap voor nodig is. "Ik moet opnieuw beginnen, blijkbaar was ik niet afdoende verzekerd."

Hulp van collega's

Wewer heeft het droevige nieuws op zijn Facebookpagina gedeeld. Tientallen mensen bieden hulp. "Onder wie andere vakmensen die gereedschap aanbieden. Dat is wel mooi om te zien."

Het geeft de Deventenaar kracht om weer te beginnen. "Want laat ik duidelijk zijn; ik ben nog steeds dankbaar dat ik dit werk mag doen. Het is het mooiste wat er is. We gaan gewoon door."