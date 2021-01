Gehavend Go Ahead Eagles in slotfase toch nog langs TOP Oss

Wat een mooi slotstuk had moeten worden van een fraai voetbalweekeinde, werd een lange zit. Go Ahead Eagles - TOP Oss was geen moment spannend en leek te eindigen zoals het begon. Tot de 85e minuut gebeurde er bijna niets, maar dankzij een benutte penalty van Veldmate trok Go Ahead Eagles alsnog aan het langste eind: 1-0.

Het treffen stond eigenlijk voor afgelopen vrijdag op de rol, maar de KNVB gaf de Deventer club uitstel vanwege de coronagolf die De Adelaarshorst overspoelde. Nog immer gehavend kon Van Wonderen vanavond onder de lat wel weer beschikken over sterkhouder Gorter, wiens coronawaarden inmiddels in orde zijn. Op de bank keerden Beukema, Dumay en Eersteling terug.

Snel vergeten

Ondanks de roemrijke voorgeschiedenis van dit duel, werd het er uiteindelijk eentje om snel te vergeten. Er gebeurde in de eerste helft helemaal niets. Beide ploegen wilden wel, maar het lukte niet. Het resultaat na 45 minuten kleurloos voetbal in Deventer: geen kansen, en dus ook geen doelpunten.

Hendriks

Dat hoop uitgestelde teleurstelling is bleek maar weer eens, want ook na de rust viel er bar weinig te beleven. Spektakel bleef uit, al kreeg Go Ahead Eagles nog wel twee kleine kansjes. Sam Hendriks werd in stelling gebracht door Van Hoeven en even later door Abdat.

Zonder succes, want de spits kent een moeizame periode en wist ook deze buitenkansjes niet te verzilveren. Hendriks werd halverwege de tweede helft uit zijn lijden verlost, maar ook zijn vervanger Ross wist de wedstrijd niet open te trekken. Go Ahead Eagles was dan ook hard op weg naar het zesde gelijkspel van dit seizoen.

Penalty

Tot een puntendeling kwam het echter niet. Rabillard werd in de zestien naar de grond gewerkt door Oss-doelman Geens en de bal ging vijf minuten voor het einde op de stip. Captain Veldmate maakte dankbaar gebruik van dit buitenkansje en bezorgde Go Ahead Eagles daarmee de derde thuisoverwinning van het seizoen.

Go Ahead Eagles - TOP Oss 1-0

1-0 Veldmate (86/pen)



Arbiter: Hensgens

Geel: Bakker, Eyibil; Geens, Lammers

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Bakker (Beukema/46), Veldmate, Abdat; Lucassen, Eddahchouri (Botos/46), Eyibil (Eersteling/90+3); Rabillard, Hendriks (Ross/78), Van Hoeven.

TOP Oss: Geens; David (Sanches/30), Pique, Lammers (O. Rommens/58), Fleuren; Kaak, Koorman (Roosken/58), Stuy van den Herik; Guezen (Remans/72), Leidsman (P. Rommens/72), Van der Heijden.

