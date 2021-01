Veldmate begrijpt kritiek op vertoonde spel: "Maar het is pure noodzaak"

Jeroen Veldmate is apetrots op de wijze waarop Go Ahead Eagles 2021 is begonnen. De captain weet dat er over het vertoonde spel van alles te zeggen valt, maar onderaan de streep heeft de Deventer club wel gewoon de maximale buit behaald uit de eerste twee duels van het nieuwe jaar. Vanavond werd er met 1-0 gewonnen van TOP Oss dankzij een benutte strafschop van Veldmate.

"Ik wil geen excuusjes verzinnen, maar je bent gedurende het seizoen wel op zoek naar een elftal dat goed in elkaar valt. Dat is bij ons wel ruw onderbroken door het bekende coronaverhaal", doelt Veldmate op de verplaatsing van het duel met TOP Oss. "De een heeft er ontzettend veel last van, de ander denkt: wat doe ik thuis?"

Noodzaak

Door de wijziging in het programma kon Go Ahead Eagles wel beschikken over doelman Jay Gorter. Zijn coronawaarden waren weer in orde. "Dat hij vanavond speelde is iets wat normaal gesproken niet gaat. Maar het is pure noodzaak. En dat geldt ook voor de jongens die op andere posities spelen, of de gehele eerste seizoenshelft niet speelden en nu aan de bak moeten. Dan kun je alleen maar zeggen: chapeau voor het karakter dat je laat zien", luidt het vervolg.

Klasse

De wedstrijd tegen TOP Oss was niet om aan te gluren, maar daar heeft Veldmate maar mondjesmaat een boodschap aan. "Gezien de omstandigheden is niet het allerbeste voetbal te verwachten en wordt het wat meer knokken. Dat hebben we gedaan. We trekken deze wedstrijd weer over de streep en dat is klasse", aldus Veldmate.