Auto in Enschede-Zuid verwoest door brand

De oorzaak van de brand is niet bekend. Wel is de politie een onderzoek naar de oorzaak begonnen. In dat onderzoek is de politie op zoek naar camerabeelden of mensen die wat hebben gezien.

Derde autobrand

Het is de derde autobrand van 2021 in Enschede. Daarmee lijkt het patroon van vorig jaar zich te herhalen, toen er een kleine zestig auto's in vlammen opgingen.

Toch is het volgens de politie niet het werk van een pyromaan. "Als we kijken naar wijken waar het is gebeurd, de manier waarop de branden zijn aangestoken en nog tal van andere zaken, daar zien we daar geen enkel patroon in", zei operationeel expert Robbert Weustink eind vorig jaar.