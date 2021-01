Witte Veen bij Haaksbergen moet natter om hoogveen te behouden

De dode berken staan met hun wortels in het natte veengebied van dertig hectare. Het dunne laagje ijs kraakt wanneer boswachter Jeroen Waanders van Natuurmonumenten het water in stapt. Hij wijst naar het knalgroene plantje dat twintig keer zijn eigen gewicht aan water kan vasthouden. "Veenmos. Dat groeit bovenop het plantenpakket dat hier al eeuwenlang ligt. Vroeger staken we het af als turf en gebruikten we het om huizen te verwarmen. Nu zijn er nog maar enkele stukjes hoogveen over in Nederland."

Wilt u zien hoe het gebied eruit ziet? Kijk dan onderstaand filmpje. De tekst gaat verder.

Habitat

Het is een bijzondere habitat, oftewel het leefgebied van allerlei soorten planten en dieren. "Er zijn vanuit Natura2000 niet veel doelsoorten aangemerkt die specifiek behouden moeten worden in het Witte Veen. Het gaat er hier om dat het totale leefgebied in stand blijft. Zoals het hoogveen, de natte heide en de zwak gebufferde vennen." Er zijn wel beschermde diersoorten in het Witte Veen te vinden, zoals de boomkikker, de hoogveenglanslibel en de kamsalamander.

Dit is de beschermde boomkikker in het Witte Veen (Foto: jauke boerdam)

Werkzaamheden

Oude houten dammen worden dichtgemaakt en de Hegebeek aan de noordelijke kant van het gebied wordt ondieper gemaakt. "Zo hopen we het water beter in het gebied zelf vast te houden, zonder dat de omgeving er last van heeft." Bij een enkele woning wordt een sloot om het huis gelegd zodat de bewoners geen natte voeten krijgen. "En als mensen toch schade krijgen door te hoog water, dan vergoedt de provincie dat."

Bomenkap

Ook worden er bomen in het gebied weggehaald. "Als je goed kijkt, zie je heel veel jonge berken die allemaal ongeveer drie jaar oud zijn. Die hebben voet aan de grond kunnen krijgen door de droogte van de afgelopen jaren. Die halen we weg, omdat bomen zodra ze blad dragen veel vocht aan het veen onttrekken. Naaldbomen, zoals die dennen zijn veel langer groen en verdampen nog meer water."

CO2 in veen

Bomenkap is geen populaire beheersmaatregel omdat bomen helpen bij het CO2 opruimen. "Maar wist je dat er in het veen, doordat het grotendeels onder water staat, heel veel CO2 vast houdt? Wanneer wij dit laten verdrogen, komt er heel veel CO2 de lucht in."

De werkzaamheden starten in 2022.