Kevin Blom fluit duel van FC Twente bij FC Groningen

Scheidsrechter Kevin Blom heeft zondag de leiding over het duel van FC Twente bij FC Groningen. De wedstrijd in de Eredivisie begint die middag om 14.30 uur.

De avond ervoor ontvangt PEC Zwolle Fortuna Sittard en daar fluit Christiaan Bax om 20.00 uur voor het begin. Heracles neemt het om dezelfde tijd op tegen FC Utrecht. In de Domstad is Ingmar Oostrom de scheidsrechter. De scheidsrechter voor de doordeweekse ronde werden vorige week al bekendgemaakt. Dit is het programma in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles speelt vrijdag thuis tegen MVV Maastricht. Daarbij is Siemen Mulder de scheidsrechter. Bekijk hier het volledige programma in de Keuken Kampioen Divisie.

KNVB Beker

Volgende week staan de wedstrijden in de achtste finales van de KNVB Beker op het programma. Ook daar zijn de scheidsrechters voor bekendgemaakt. Heracles gaat woensdag 20 januari op bezoek bij Feyenoord en dat duel wordt gefloten door Jeroen Manschot. Een dag later is Richard Martens de leidsman bij de wedstrijd van Go Ahead Eagles bij VVV-Venlo. Dit is het volledige programma in de achtste finales.

Overijsselaars

Bas Nijhuis uit Enschede fluit zaterdag Sparta Rotterdam tegen PSV en Björn Kuipers uit Oldenzaal leidt die avond AZ - ADO Den Haag.