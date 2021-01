Dode baby Ivo uit Haaksbergen: nader onderzoek geheugenverlies moeder

De dertigjarige moeder wordt ervan verdacht dat ze rond Pasen vorig jaar haar pasgeboren baby van het leven heeft beroofd.

De moeder is de afgelopen tijd onderzocht door zowel een psycholoog als psychiater en daarbij is gebleken dat de moeder zegt zich bepaalde details niet te kunnen herinneren.

Echt of geveinsd?

De rechtbank en het Openbaar Ministerie willen de mening van experts naar de authenticiteit van dit geheugenverlies. Justitie houdt er rekening mee dat dit geheugenverlies geveinsd is. Testen moeten daarover duidelijkheid brengen.

Vooral omdat de moeder bepaalde zaken wel scherp heeft en heeft verklaard zich andere details niet te kunnen herinneren.

Videoverbinding

De moeder was vandaag een eerste keer aanwezig tijdens een rechtszitting. Al was dat wel op afstand: via een videoverbinding.

De moeder liet tijdens deze zitting van vanmiddag - een zogenoemde pro-formazitting - weten dat ze zal meewerken aan de testen.

Aanwezig tijdens rechtszaak

Bij de rechtbank en het OM bestond overigens de indruk dat de moeder had aangekondigd niet van de partij te zullen zijn als de strafzaak straks inhoudelijk wordt behandeld. Vooral omdat ze er tegenop ziet dat er pers aanwezig zal zijn.

De rechtbank hield haar voor dat er tijdens de inhoudelijke behandeling ongetwijfeld pijnlijke vragen zullen worden gesteld, maar dat de moeder desnoods door de politie naar de rechtbank zal worden overgebracht. "We vinden het belangrijk dat u erbij bent", aldus rechter Liesbeth Venekatte.

De moeder liet huilend weten dat ze erbij zal zijn en dat ze het erg vindt dat de indruk bestaat dat ze niet zou willen meewerken aan het onderzoek.

Gruwelijke details

Tijdens een eerdere zitting, afgelopen zomer, kwamen er gruwelijke details aan het licht. Zo bleek dat justitie de dertigjarige vrouw ervan verdenkt dat ze haar baby met de ceintuur van haar badjas heeft gewurgd. Ook werd bij het kind een acht centimeter lange breuk in de schedel ontdekt die volgens justitie door geweld moet zijn veroorzaakt.

Het Openbaar Ministerie legt de vrouw moord ten laste, wat inhoudt dat ze met voorbedachten rade zou hebben gehandeld.

Gewurgd met ceintuur

Justitie gaat ervan uit dat de moeder baby Ivo heeft gewurgd met de ceintuur van haar badjas. Dit omdat het ruitjesmotief overeen komt met de verwondingen in de nek.

Hier is intussen op verzoek van Mariska Pekkeriet, advocaat van de moeder, door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nader onderzoek naar gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek zijn "minder belastend", zo werd vanmiddag bekendgemaakt.



Uit dit aanvullende NFI-onderzoek blijkt namelijk dat de kans dat deze drukplekken in de koelcel van het mortuarium zijn ontstaan groter is dan dat ze zijn veroorzaakt door toedoen van de moeder. Bovendien matcht het ruitmotief rond de nek van de baby qua grootte niet met het motief van de ceintuur.

Geestestoestand

Advocaat Mariska Pekkeriet heeft de mening gevraagd van meerdere experts. Onder wie een deskundige op het gebied van neonaticide, zoals de wetenschap heet waarbij een ouder het kind binnen 24 uur doodt. Deze getuige-deskundige moet vooral meer kunnen vertellen over de geestestoestand van de moeder. Daarbij kan het onder meer gaan om de vraag in hoeverre ze verminderd toerekeningsvatbaar was.

Dit rapport is echter nog niet afgerond.

Eerdere dode baby

Zoals gemeld was de moeder al eens eerder zwanger. Justitie heeft onderzocht of hier mogelijk ook opzet in het spel was. Tijdens een vorige zitting bleek echter al dat deze eerste baby ruim twee jaar geleden dood ter wereld kwam in het bijzijn van haar huisarts.

De moeder voelde zich destijds voor het weekend al niet lekker, waarop ze contact opnam met deze huisarts. Toen ze na het weekend samen met haar moeder naarde dokter ging, kwam daar het kind in de praktijk levenloos ter wereld. Net als met baby Ivo wist de vrouw ook de eerste keer niet dat ze zwanger was.

Een gynaecoloog doet nog nader onderzoek hoe het kan dat de vrouw beide keren niet wist dat ze zwanger was. Ook dit onderzoek is nog niet afgerond, zo bleek tijdens de rechtszitting van vandaag. Ook wordt er nog nader onderzoek gedaan naar een zwangerschapstest die in de woning is gevonden.

Bodemonderzoek

Afgelopen voorjaar werden er meerdere onderzoeken rond de woning aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen verricht. Zo doorzocht een team van Defensie met speciale röntgenapparatuur de bodem rond het huis. Tijdens de vorige zitting werd bekend dat bij dit onderzoek geen verdachte situaties werden aangetroffen.

Een speciaal team van Defensie heeft de bodem bij de woning aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen doorzocht. Daarbij werd niets gevonden. (Foto: News United / Dennis Bakker)

Een volgende zitting wordt binnen drie maanden gehouden. Waarschijnlijk zal de de strafzaak pas de tweede helft van dit jaar inhoudelijk worden behandeld.